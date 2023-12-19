«Никто не знает, когда закончится война» Скоро будет два года, как Россия напала на Украину. Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Коротко пересказываем, что он сказал

Мы боремся за независимую Украину, за свое будущее — не за то, которое нам пытается навязать Россия. Генштаб хочет мобилизовать еще 400-500 тысяч человек, но я пока не принял это решение. Я уверен, что Евросоюз выделит нам деньги в ближайшее время. США нас не предадут. Кремль не меняет целей «спецоперации», но они ни одной цели не достигли.

Никто не знает, когда закончится война. Политика Виктора Орбана не очень дружественная, но мы соседи и стремимся найти решения. Войну на Ближнем Востоке организовала Россия — теперь Запад колеблется, кому оказывать помощь, Украине или Израилю. Нельзя сравнивать происходящее в Газе с Украиной — оккупация Украины не начиналась с террористической атаки на Россию.

Процесс по гарантиям безопасности идет немного медленнее, чем я рассчитывал. В НАТО нас пока никто вступить не приглашал, а вступать туда частями — чревато прямым конфликтом альянса с Россией. На сегодняшний день вопрос переговоров с Москвой неактуален. У меня рабочие отношения с Валерием Залужным. Закон о мобилизации женщин я не подпишу. Говорить о наших целях на 2024 год я не буду — у нас были сложности в контрнаступлении, потому что все говорили, куда мы идем. С Россией, у которой больше оружия, так оно не взлетает.

Это приблизительный пересказ заявлений Владимира Зеленского, сделанных во время большой пресс-конференции. Высказывания частично переформулированы и отредактированы с сохранением общего смысла.

То же самое, но намного более подробно

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент Украины рассказал об итогах года Онлайн «Медузы»

То же самое, но намного более подробно

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент Украины рассказал об итогах года Онлайн «Медузы»

Фото на обложке: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA