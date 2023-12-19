Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел 19 декабря пресс-конференцию, на которой его спрашивали об итогах года. Корреспондентка издания «Суспiльне» задала вопрос, как он оценивает работу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — и почему президент не комментировал информацию об их возможном конфликте. Вот что ответил Зеленский.

«Суспiльне»: Украине по разным объективным причинам не удалось достичь поставленных целей на поле боя и тех целей, которых от нас ожидали международные партнеры. В этом контексте — как вы оцениваете работу главнокомандующего Валерия Залужного? Собираетесь ли вы его увольнять? Почему вы не прореагировали на информацию о возможном конфликте между вами?

Владимир Зеленский: А для чего кому-то помогать и развивать эту тему? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком. Вместе с Генштабом. Есть много там вопросов. И также командующий [группировкой] «Таврии», который оперативным командованием занимался… <…> Наступление — это сложный вопрос. Что-то было, чего-то не было, что-то получилось, а что-то не получилось.

Я считаю, что мы можем себе разрешить жить в Украине результатами одного дня. Если каждый из нас готов работать над результатом… Я считаю, что быть главкомом — это честь. Я считаю, что быть президентом Украины — это честь, великая честь. Я не устаю, не опускаю руки, и не дам никому. Это не только в нем вопрос. Это вопрос в наших словах, в риторике, в наших действиях. Вы же знаете, слово идет, а потом идет соответствующий шаг. Нам нужны крепкие шаги и результаты. Вот такое у меня отношение.

Я не говорю про какие-то сложные личные отношения. Государство Украина — это же не про личное [отношение], это более 40 миллионов человек. Результат — каждый день на каждой должности. И ответственность за каждый результат каждого дня. <…>

Планирую работать. Жду от них решения по мобилизации, помощи людям на фронте, очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия ясна, хочу видеть детали. Полагаю, что это справедливо. Когда есть детали, тогда есть ответ.

Дополнение. В начале пресс-конференции Зеленский рассказал, что Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. По словам президента Украины, он пока не утвердил эти цифры, так как сейчас еще нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных. «Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение», — сказал Зеленский.