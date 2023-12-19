Зеленский: никто не знает, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, когда закончится война с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года.

Журналист «РБК-Украина» спросил у Зеленского, согласен ли он с мнением западных лидеров о том, что война может продлиться еще долго и не завершится в 2024 году.

«Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности», — сказал президент Украины.

Зеленский также напомнил о прогнозах о том, что российские войска захватят Киев за три дня.

«Это также были мысли. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. <…> Мы не готовы отдать нашу страну», — добавил Зеленский.

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