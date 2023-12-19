Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции выразил мнение, что страны Запада продолжат оказывать помощь Украине.

«Я уверен, что США нас не предадут, и что то, о чем мы договорились, США выполнят полностью», — сказал Зеленский про выделение нового пакета помощи от США, который несколько недель не может согласовать конгресс.

Президент Украины также выразил уверенность, что ЕС «в ближайшее время» также выделит средства Киеву. По его мнению, если не удастся согласовать передачу 50 миллиардов евро, «найдутся другие механизмы» помощи.

Против выделения Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов Евро выступает Венгрия. Дипломатические источники в Евросоюзе после вето премьера Виктора Орбана заявляли, что Будапешт «в конечном итоге не сможет помешать выделить деньги Украине».

В США на выделении нового пакета помощи Украине настаивает администрация Джо Байдена. Республиканцы в конгрессе выступают против, требуя от демократов уступок по другим вопросам.

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