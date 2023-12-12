Разведка США: российские войска потеряли под Авдеевкой 13 тысяч солдат убитыми и ранеными

Потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка в Донецкой области, где Минобороны РФ ведет с октября активное наступление, составили 13 тысяч человек убитыми или ранеными. Кроме того, российские военные потеряли на этом участке более 220 единиц бронетехники.

Об этом 12 декабря сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.

Как пишет издание Politico, Белый дом решил раскрыть некоторые данные об успехах ВСУ, чтобы повлиять на Конгресс, который до сих пор не одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

«Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать удерживать линию фронта и вернуть себе свою территорию», — заявила Уотсон.

11-12 декабря в Вашингтоне с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, который проводит переговоры с конгрессменами и президентом США о продолжении военной помощи Киеву.

Авдеевка располагается в 15 километрах от аннексированного Донецка. С 2014 года город постоянно находится в прифронтовой или непосредственной зоне боевых действий. В начале октября 2023 года войска РФ начали новое наступление на Авдеевку, это направление стало одним из самых горячих участков фронта.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что за месяц штурма Авдеевки российские войска потеряли около десяти тысяч человек, более 100 танков, 250 бронемашин, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые на основе открытых данных ведут подсчет погибших на войне российских военных, отмечали рост числа некрологов после начала штурма Авдеевки.

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