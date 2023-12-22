В Верховной раде заявили о разработке законопроекта о мобилизации украинцев, уехавших за границу. Минобороны накануне уверяло, что вопроса «нет на повестке дня»

Депутаты Верховной рады Украины разрабатывают законопроект, который позволит призывать на военную службу украинцев, уехавших за границу. Об этом украинской службе «Радио Свобода» рассказал член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Вадим Ивченко.

Журналисты попросили депутата прокомментировать заявление министра обороны Рустема Умерова о планах мобилизации граждан, живущих за границей. В ответ Ивченко рассказал, что депутаты уже работают над законом об этом и уже несколько раз встречались в закрытом режиме с Минобороны Украины и Генштабом ВСУ, «чтобы проговорить основные акценты».

Так, согласно законопроекту, все военнобязанные мужчины в Украине должны будут пройти «переидентификацию» в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата — прим. «Медузы») и встать на военный учет. После этого из них будут формировать группы, которые Генштаб ВСУ при необходимости будет мобилизовать на фронт.

Военнобязанные граждане Украины, которые живут за границей, должны будут пройти ту же процедуру, рассказал Ивченко. По его словам, тем, кто не встал на учет, например, могут отказать в консульских услугах, в том числе в замене паспорта или оформлении доверенностей. Информацию о воинском учете также будут запрашивать банки, которые смогут в случае непредоставления необходимых документов, отключать банковские карты.

Основные положения обновленного законопроекта о мобилизации также опубликовала депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, этот документ видел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и внес в него свои замечания. Вот что еще предполагает законопроект: все граждане Украины с 18 до 60 лет становятся на военный учет;

призывной возраст по мобилизации — 25 лет (вместо 27 лет сейчас);

срочная служба отменяется, все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс;

ликвидируется категория «ограниченно пригодный», остаются только пригодные и непригодные;

подлежат мобилизации только по желанию: лица, освобожденные из плена и женщины;

ликвидируется право на отсрочку при постановке на военный учет госслужащих, правоохранителей, прокуроров;

ограничиваются права уклонистов;

вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

все граждане обязаны предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

Ивченко сообщил, что на голосование законопроект вынесут в январе.

Буквально в первые дни работы парламента этот законопроект будет представлен. <…> Украинцы, которые находятся за границей, должны будут проходить те же самые процедуры идентификации, как и те, что в Украине. Если ты будешь в списке тех, кто подлежат мобилизации, ты, конечно, получишь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже твой выбор — возвращаешься назад или остаешься там — и тогда это будет уже нарушением закона Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Окончательное решение по этому вопросу, отмечал Зеленский, еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.

О планах привлечь к службе в армии мужчин, которые сейчас живут за границей, стало известно из интервью министра Украины Рустема Умерова западным СМИ, которое вышло 21 декабря. Пресс-служба Минобороны Украины после выхода интервью утверждала, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы».

Заявление Умерова прокомментировали в офисе Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал призывать граждан на службу из-за границы «правильной».