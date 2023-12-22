В офисе президента Украины поддержали идею мобилизовать украинцев, живущих за границей. И наказывать тех, кто уклоняется от службы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею призывать в армию украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей, а также наказывать тех, кто будет уклоняться от призыва.

Об этом Подоляк заявил в интервью украинскому «24 каналу», отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение министра обороны Украины Рустема Умерова.

«Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав. Имеем право всех уравнять», — сказал Подоляк.

По словам советника, идеи мобилизации украинцев за границей должны обсуждаться на уровне Генштаба ВСУ, Минобороны и МИД Украины. «Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», — добавил Подоляк.

Советник предположил, что Умеров представляет набор инструментов, которые позволят проводить такие консультации с правительствами стран и мобилизацию украинцев за рубежом.

Пока я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры. Но между тем министр обороны, наверное, видит этот набор инструментов, которые позволят консультироваться с правительствами других стран, дать возможность нашим ребятам, находящимся за границей, принять для себя соответствующие решения: идут ли они по призыву или, соответственно, будут терять те или другие возможности людей, которые временно выехали из Украины на территории тех стран, где они находятся.

Это идеи. Министр абсолютно прав, когда он об этом говорит, но дальше нужно будет проводить огромное количество переговоров на разных уровнях.

21 декабря в изданиях Die Welt, Bild и Politico вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова. Среди прочего он заявил, что ведомство планирует привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей. Позже пресс-служба Минобороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы».

После интервью Умерова власти Германии заявили, что не будут принуждать приехавших в страну украинцев к службе в армии. «Мы не будем принуждать людей против их воли к военному призыву или прохождению военной службы, — заявил министр юстиции Германии Марко Бушман. — Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Окончательное решение по этому вопросу, отмечал Зеленский, еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.

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