Война Шестьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

В министерстве обороны Украины заявили, что в любом случае — добровольно или принудительно — наберут необходимое количество людей в армию. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк.

«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: «Извините, мы не хотим защищать страну — ну ладно?», — цитирует его слова «Политика страны».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он еще не дал согласие на это предложение — в том числе потому что в законодательстве пока нет четких критериев ротации мобилизованных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью СМИ 21 декабря говорил, что в 2024 году его ведомство планирует привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей.

Позже в пресс-службе Минобороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы». «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к армии], они приезжают в Украину и присоединяются», — подчеркнули в пресс-службе.