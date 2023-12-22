Война Шестьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- The Wall Street Journal: организовать убийство Евгения Пригожина поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Путин не был против.
- В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали два человека.
- Путин подписал указ о передаче под управление государства автодилера «Рольф».
- Власти США начали срочные переговоры с союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине.
- На Леонида Гозмана завели дело о «фейках» о российской армии.
- Фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» попал в шорт-листы «Оскара» в двух категориях.
Гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.
По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа, когда мятеж ЧВК Вагнера уже завершился, а Пригожин должен был «уйти» в Беларусь, Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к подготовке операции «по устранению Пригожина». Представители западных спецслужб утверждают, что позже Путину показали эти планы и он не стал возражать.
В министерстве обороны Украины заявили, что в любом случае — добровольно или принудительно — наберут необходимое количество людей в армию. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк.
«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: «Извините, мы не хотим защищать страну — ну ладно?», — цитирует его слова «Политика страны».
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он еще не дал согласие на это предложение — в том числе потому что в законодательстве пока нет четких критериев ротации мобилизованных.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью СМИ 21 декабря говорил, что в 2024 году его ведомство планирует привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей.
Позже в пресс-службе Минобороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы». «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к армии], они приезжают в Украину и присоединяются», — подчеркнули в пресс-службе.
Издание 161.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что утром 22 декабря в районе Батайска Ростовской области замечен неопознанный беспилотник.
Власти официально это пока не комментировали.
Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» совместно с командой волонтеров к концу декабря 2023 года установили по открытым данным имена более 40 тысяч российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину.
По данным исследователей, по крайней мере 15520 военнослужащих погибли в 2022 году, и еще 24100 — в 2023-м.
Как отмечает «Би-би-си», главная тенденция нынешнего года — резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт «с гражданки».
Две трети из всех установленных погибших — это люди, которые до начала вторжения не были связаны с российской армией: добровольцы, мобилизованные, заключенные и новобранцы частных военных компаний.
Представитель Белого дома, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «пока слишком рано говорить» об использовании замороженных активов России для помощи Украине.
Ранее The New York Times со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с европейскими союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Командование Сил обороны юга Украины сообщает, что ночью ПВО уничтожила в регионе 17 российских дронов: десять в Николаевской области, четыре в Херсонской области и три в Одесской области.
Также зафиксировано попадание — в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов произошел пожар, который уже ликвидирован. Пострадавших нет.
В Одесской области российские дроны пытались атаковать припортовую инфраструктуру. Обломками одного из дронов повреждено зернохранилище. Пожар на нем уже потушен. Также обошлось без пострадавших.
Компания «Рольф» — один из крупнейших в России автодилеров — передана «во временное управление Росимуществу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В указе перечислены акции, принадлежащие кипрской компании Delance Ltd, которой владеет семья основателя «Рольфа» Сергея Петрова.
В 2019 году в отношении Петрова и руководителей «Рольфа» было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе четырех миллиардов рублей на Кипр.
Петров, живший на тот момент в Австрии, и несколько топ-менеджееров компании были заочно арестованы. Бывшего директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро российский суд приговорили к 8,5 года колонии. Петров отрицал обвинения в выводе средств и связывал уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата компании.
- В апреле 2023 года президент РФ подписал указ, который позволяет российским властям брать во «временное управление» активы иностранных компаний в России. Речь шла о компаниях из «недружественных» стран, к которым власти РФ относят все страны ЕС, включая Кипр, а также США, Канаду, Австралию и другие государства, которые ввели санкции в отношении России.
- Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, который был крупнейшим иностранным инвестором на российском рынке электроэнергетики. На основании этого же указа «во временное управление Росимуществу» были переданы компании «Балтика», Danone и ряд других.
Украинские СМИ публикуют фото и видео с места падения российского дрона в Соломенском районе Киева.
Командование Воздушных сил ВСУ вслед за Генштабом рассказало о подробностях ночной атаки российских дронов по территории Украины.
По данным украинских военных, всего войска РФ запустили 28 ударных беспилотников типа «Шахед» из районов Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.
Дежурные средства ПВО сбили 24 дрона в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.
О ситуации в регионах Украины к утру 22 декабря
- В Харьковской области под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 20 населенных пунктов. Также войска РФ нанесли авиационные удары по селам Синьковка и Петропавловка Купянского района. Информации о пострадавших не поступало.
- В Херсонской области за сутки российские войска совершили 117 обстрелов, в том числе по Херсону и жилым кварталам населенных пунктов региона. Всего были выпущены 569 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.
- В Николаевской области ночью уничтожены десять российских беспилотников. В Вознесенском районе в результате попадания дрона загорелся инфраструктурный объект. Под артиллерийские обстрелы попали села Дмитровка и Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.
- В Донецкой области за минувшие сутки военные РФ убили трех мирных жителей в Торецке. Еще девять человек получили ранения.
- В Запорожской области российские войска за сутки нанесли 181 удар по 26 населенным пунктам. Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Киев, 22 декабря
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошли 95 боевых столкновений. Войска РФ нанесли один ракетный и 61 авиационный удар, совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину, применив 28 беспилотников типа «Шахед-136/131». Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 дрона.
- Под авиационные удары попали: Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Торецк, Авдеевка, Веселое, Новомихайловка Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Работино, Преображенка Запорожской области; Крынки Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении ВСУ отбили 19 российских атак в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.
- На лиманском направлении украинские защитники отбили четыре атаки войск РФ вблизи Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили семь атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.
- На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать российских военных в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отбили 15 атак.
- На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На запорожском направлении силы обороны отразили семь атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.
- На мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, противник не отказался от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три боеприпаса и артиллерийское средство противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
На политика Леонида Гозмана завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Поводом для дела, рассказали собеседники агентства, стало «размещение Гозманом в фейсбуке и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции».
Опубликованные Гозманом материалы, по словам представителей правоохранительных органов, «прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого была доказано намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции».
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Леонид Гозман уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. Выйдя на свободу после 30 суток ареста, Гозман покинул Россию.
По данным украинских СМИ, в квартире в Соломенском районе Киева, куда попали обломки дрона, проживал ведущий канала ICTV и национального телемарафона Андрей Ковальский.
«Друзья, благодарю всех за поддержку. Все целы — и то хорошо», — прокомментировал журналист.
В ночь на 22 декабря российские войска атаковали Киев беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава Киевской администрации Сергей Попко.
По словам Кличко, в Соломенском районе Киева в результате попадания в многоэтажный жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. В одной из квартир произошел пожар. Пострадали двое жильцов, одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.
Сергей Попко уточнил, что здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.
В Дарницком районе из-за падения обломков дрона начался пожар в двухэтажном частном доме. По данным киевской администрации, никто не пострадал. Обломки беспилотника также упали в Голосеевском районе, разрушений и пострадавших нет.
Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских и американских чиновников.
По словам источников издания, переговоры по этому вопросу между странами G7, в которых участвуют министры финансов, представители центральных банков, дипломаты и юристы, активно ведутся в течение последних нескольких недель.
Собеседники издания также заявили, что США оказывают давление на остальных членов группы, чтобы успеть подготовить стратегию по использованию замороженных активов РФ ко второй годовщине начала войны в Украине.
При этом издание отмечает, что странам предстоит согласовать множество спорных моментов. Например, им предстоит решить, будет ли Киев получать эти средства напрямую, а также на какие цели их можно будет направить — на помощь экономике и восстановление страны или на военную поддержку.
- Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе. Как минимум с осени 2022 года власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих активов.
- Накануне Financial Times сообщила, что США предложили передать Украине замороженные в Европе активы ЦБ РФ в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Тогда же генеральная прокуратура Германии сообщила, что планирует конфисковать и направить в бюджет страны замороженные российские активы на сумму более 720 миллионов евро.
Здравствуйте. Сегодня 667-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.