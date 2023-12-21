Власти США начали срочные переговоры с союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине 

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По словам источников издания, переговоры по этому вопросу между странами G7, в которых участвуют министры финансов, представители центральных банков, дипломаты и юристы, активно ведутся в течение последних нескольких недель.

Собеседники издания также заявили, что США оказывают давление на остальных членов группы, чтобы успеть подготовить стратегию по использованию замороженных активов РФ ко второй годовщине начала войны в Украине.

При этом издание отмечает, что странам предстоит согласовать множество спорных моментов. Например, им предстоит решить, будет ли Киев получать эти средства напрямую, а также на какие цели их можно будет направить — на помощь экономике и восстановление страны или на военную поддержку.

Согласно газете, в конгрессе США растет поддержка данной инициативы, что «вселяет оптимизм» в администрацию президента США, однако некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что данное решение может привести к непредсказуемым юридическим и экономическим последствиям. В частности, они опасаются, что другие страны могут отказаться хранить свои средства в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке или в долларах.

Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе. Как минимум с осени 2022 года власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих активов.

Накануне издание Financial Times сообщило, что США предложили передать Украине замороженные в Европе активы ЦБ РФ в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Тогда же генеральная прокуратура Германии сообщила, что планирует конфисковать и направить в бюджет страны замороженные российские активы на сумму более 720 миллионов евро.