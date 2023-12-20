FT: США предложили передать Украине замороженные активы ЦБ РФ в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны

Американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ как «аванс» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Издание ссылается на один из документов, который США представили на обсуждение стран . FT отмечает, что Соединенные Штаты публично не поддерживают конфискацию замороженных активов.

По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать «контрмерой», соответствующей международному праву и которая «побудит Россию прекратить агрессию».

В Вашингтоне считают, что замороженные активы могут быть переданы Украине траншами — например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Financial Times отмечает, что идея конфискации российских активов чревата юридическими последствиями, так как замороженные резервы ЦБ РФ защищены международным правом. Какие-либо действия с ними покажут таким странам как Китай или Саудовская Аравия, что их активы, хранящиеся в евро или долларах, не всегда могут быть в безопасности.

Европейские чиновники опасаются последствий, потому что большая часть замороженных активов находится в ЕС. По словам одного из чиновников, Евросоюзу «есть что терять».

Согласно документу Еврокомиссии, с которым ознакомилась FT, в странах «Большой семерки», Евросоюза и Австралии заморожены активы ЦБ на общую сумму 260 миллиардов евро. При этом основная часть — около 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.

В октябре The Washington Post писала, что высокопоставленные американские чиновники стали активнее призывать западные страны использовать замороженные активы ЦБ РФ для помощи Украине.

Для обсуждения возможности использования замороженных активов ЦБ РФ в Евросоюзе создали специальную рабочую группу. По информации Bloomberg, она не нашла законного основания для конфискации этих активов. После этого рабочая группа сосредоточилась на изучении других вариантов временного использовании российских активов, один из которых предусматривает реинвестирование этих средств с целью получения прибыли, которую потом можно будет направить на восстановление Украины. Однако и этот вариант, по мнению рабочей группы, имеет «существенные юридические препятствия» и грозит нарушением финансовой стабильности ЕС.