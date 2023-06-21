Bloomberg: власти Евросоюза не нашли законного основания для конфискации более чем 200 миллиардов евро замороженных активов Центробанка РФ

Рабочая группа Евросоюза, которая изучает возможность использования замороженных активов Центробанка России, не нашла законного основания для конфискации этих активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад группы.

В частности, в документе говорилось, что члены рабочей группы не видят «надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что они находятся под санкции Евросоюза».

В связи с этим группа сосредоточилась на изучении двух вариантов временного использовании российских активов. Первый предусматривает реинвестирование этих средств с целью получения прибыли, которую потом можно будет направить на восстановление Украины. Этот вариант, по мнению рабочей группы, имеет «существенные юридические препятствия» и грозит нарушением финансовой стабильности ЕС.

Второй вариант использования активов заключается в том, что их инвестированием будут заниматься европейские компании, которые должны будут отдать значительную часть прибыли властям ЕС, а те, в свою очередь, направят деньги Украине. Рабочая группа считает, что этот вариант несет меньше юридических рисков для Евросоюза, поскольку активы российского Центробанка не будут переходить под непосредственное управление блока.

По данным агентства, совокупная стоимость российских активов в Евросоюзе составляет около 219 миллиардов евро. Значительная часть из них находится в европейском депозитарии Euroclear. Несмотря на то, что активы заморожены, они продолжают приносить прибыль, которая к первому кварталу 2023 года составила около 750 миллионов евро. Евросоюз планирует направить эти деньги на помощь Украине.

В июне 2023 года газета Financial TImes со ссылкой на свои источники писала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен тем, что использование прибыли от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте. В частности, писала газета, ЕЦБ считает, что передача процентов от российских активов может стать плохим сигналом для мировых рынков, а также побудит центральные банки стран, имеющие большие денежные резервы, «отвернуться» от евро.

Читайте также

Возможно, вы удивитесь, но, когда говорят, что санкции против РФ подорвали доверие к доллару во всем мире, это отчасти правда Рассказываем, как идет «дедолларизация» в России и в других странах

Читайте также

Возможно, вы удивитесь, но, когда говорят, что санкции против РФ подорвали доверие к доллару во всем мире, это отчасти правда Рассказываем, как идет «дедолларизация» в России и в других странах