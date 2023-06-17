Financial Times: Европейский центробанк опасается, что передача Украине прибыли от замороженных активов РФ подорвет доверие к евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов Банка России для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, ЕЦБ считает, что передача процентов от российских активов может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, ЕЦБ считает, что подобное решение побудит центральные банки стран, имеющие большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран «Большой семерки».

«Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя просто обойти закон. И даже если найдется какое-то юридически обоснование, то [неясно] какие будут последствия [у этого решения] для статуса евро как мировой валюты», — сказал европейский дипломат.

Он также добавил, что Еврокомиссия может представить свои предложения, касающиеся российских активов, уже в этом месяце.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. В феврале 2023 года страны Евросоюза одобрили создание специальной рабочей группы, которой предстоит решить вопрос об использовании замороженных активов РФ, а также оценить возможность передачи прибыли от российских активов на восстановление Украины.

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