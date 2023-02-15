Евросоюз создал рабочую группу по использованию замороженных активов России для восстановления Украины

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили формирование специальной рабочей группы «по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины». Об этом в твиттере сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

Там отметили, что рабочей группе предстоит рассмотреть вопрос использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Группа в тесном сотрудничестве с международными партнерами проведет юридический, финансовый, экономический и политический анализ, чтобы оценить возможность направить российские активы на восстановление Украины.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. По состоянию на начало января 2023 года 27 стран Евросоюза также заморозили российские активы на 20,3 миллиарда евро.

Юридическая служба Еврокомиссии в января проинформировала, что ЕС может временно использовать часть замороженных активов ЦБ РФ (около 34 миллиардов), но затем деньги придется вернуть России. Bloomberg писал, что это спорное предложение и его только начинают обсуждать.

По оценке Всемирного банка, сделанной в сентябре 2022 года, на восстановление Украины, пострадавшей от российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов.

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