Евросоюз создал рабочую группу по использованию замороженных активов России для восстановления Украины
Постоянные представители стран Евросоюза одобрили формирование специальной рабочей группы «по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины». Об этом в твиттере сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
Там отметили, что рабочей группе предстоит рассмотреть вопрос использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
Группа в тесном сотрудничестве с международными партнерами проведет юридический, финансовый, экономический и политический анализ, чтобы оценить возможность направить российские активы на восстановление Украины.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. По состоянию на начало января 2023 года 27 стран Евросоюза также заморозили российские активы на 20,3 миллиарда евро.
Юридическая служба Еврокомиссии в января проинформировала, что ЕС может временно использовать часть замороженных активов ЦБ РФ (около 34 миллиардов), но затем деньги придется вернуть России. Bloomberg писал, что это спорное предложение и его только начинают обсуждать.
По оценке Всемирного банка, сделанной в сентябре 2022 года, на восстановление Украины, пострадавшей от российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов.