Bloomberg: в Еврокомиссии придумали способ, как потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины. Правда, потом деньги придется вернуть России

Юридическая служба Еврокомиссии проинформировала страны Евросоюза о том, что блок может на законных основаниях временно использовать часть замороженных активов Центробанка РФ, чтобы инвестировать их и направить на восстановление Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По предварительным оценкам Евросоюза, на депозитах в странах ЕС находятся не менее 33,8 миллиарда евро из 300 миллиардов евро замороженных резервов российского ЦБ.

План, предложенный юридической службой Еврокомиссии, предусматривает, что российские активы нельзя будет экспроприировать, а «в определенный момент» основную сумму активов и проценты нужно будет вернуть России, говорят источники Bloomberg. В случае, если Евросоюз при управлении российскими активами понесет убытки, то компенсацию России придется выплачивать из бюджета ЕС или за счет государств — членов блока.

Агентство отмечает, что это спорное предложение и его только начинают обсуждать. Некоторые страны ЕС, по данным источников, обеспокоены, насколько это юридически обосновано. Власти Евросоюза также считают, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с G7.

По оценке Всемирного банка, которую приводит Bloomberg, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала направить на восстановление Украины замороженные активы российских олигархов и активы ЦБ РФ. При этом в ЕС и странах G7 ранее говорили, что для простой конфискации активов российского Центробанка нет четких юридических оснований.

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