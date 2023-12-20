Генпрокуратура Германии хочет конфисковать российские активы на 720 миллионов евро

Генеральная прокуратура Германии планирует конфисковать и направить в бюджет российские активы на сумму более 720 миллионов евро. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне. О планах Гепрокуратуры сначала написало издание Der Spiegel, затем надзорное ведомство само подтвердило эту информацию.

Речь идет о замороженных в рамках санкций средствах на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне, заявили в Генпрокуратуре, добавив, что прошение о конфискации связано с попыткой обойти санкции. Иные подробности надзорное ведомство раскрывать не стало.

Der Spiegel, в свою очередь, пишет, что 720 миллионов евро — средства, которые Московская биржа разместила в Национальном расчетном депозитарии (НРД). НРД попал под санкции в июне 2022 года. В день, когда было объявлено об ограничительных мерах, представители НРД попытались вывести эти средства со счетов в немецком подразделении JP Morgan на счета Национального клирингового центра — подразделения Московской биржи — в Commerzbank. Оба банка проводить перевод отказались.

Попытку вывести средства Генпрокуратура Германии расценивает как обход санкций, что, по ее мнению, дает формальный повод конфисковать активы.

Германия, как и многие другие страны, заморозила активы государственных и коммерческих компаний, а также физических лиц из России, в отношении которых после начала вторжения войск РФ в Украину были введены санкции. Однако, как напоминает Der Spiegel, действующие законы не предусматривают использование этих средств, например, для помощи Украине. При этом законы допускают конфискацию, в случае, если она связана с уголовным преступлением, каким в странах ЕС является попытка обхода санкций.

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