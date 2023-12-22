Путин подписал указ о передаче под управление государства автодилера «Рольф». Основатель компании заявил о «правовом беспределе»

Компания «Рольф» — один из крупнейших в России автодилеров — передана «во временное управление Росимуществу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В указе перечислены акции, принадлежащие кипрской компании Delance Ltd, которой владеет семья основателя «Рольфа» Сергея Петрова.

Обновление: Петров в разговоре с РБК назвал передачу компании под «временное управление» «правовым беспределом». По мнению основателя «Рольфа», российское государство, принимая подобные решения, «стреляет себе в ногу». «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше», — сказал он, добавив, что намерен проконсультироваться с юристами по поводу дальнейших действий.

В 2019 году в отношении Петрова и руководителей «Рольфа» было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе четырех миллиардов рублей на Кипр.

Петров, живший на тот момент в Австрии, и несколько топ-менеджеров компании были заочно арестованы. Бывшего директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро российский суд приговорили к 8,5 года колонии. Петров отрицал обвинения в выводе средств и связывал уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата компании.

В апреле 2023 года президент РФ подписал указ, который позволяет российским властям брать во «временное управление» активы иностранных компаний в России. Речь шла о компаниях из «недружественных» стран, к которым власти РФ относят все страны ЕС, включая Кипр, а также США, Канаду, Австралию и другие государства, которые ввели санкции в отношении России.

Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, который был крупнейшим иностранным инвестором на российском рынке электроэнергетики. На основании этого же указа «во временное управление Росимуществу» были переданы компании «Балтика», Danone и ряд других, принадлежащих иностранным юридическим и физическим лицам.

«Рольф» — первый случай, когда во «временное управление» передается компания, бенифициаром которой является российский бизнесмен.

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