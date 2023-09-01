Топ-менеджера автодилера «Рольф» приговорили к 8,5 годам колонии по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей

Черемушкинский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима бывшего директора департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кайро также назначили штраф в 500 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела он находился под домашним арестом, после решения суда его взяли под стражу.

Бывшего топ-менеджера «Рольфа» признали виновным в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

По этому делу заочно арестованы и объявлены в розыск основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Уголовное дело против Петрова и топ-менеджеров «Рольфа» возбудили в 2019 году. По версии следствия, в 2014 году Петров незаконно перечислил четыре миллиарда рублей, которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. СК утверждал, что вывод средств был организован под видом покупки кипрской фирмы, при этом сама сделка была фиктивной, потому что реальная цена акций не превышала 200 миллионов рублей.

Сергей Петров жил в Австрии в тот момент, когда против него завели дело, он отказался возвращаться в Россию. Он связал дело с рейдерским захватом компании. Какой-либо вывод денег из «Рольфа» он отрицал.

«Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг в России.

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