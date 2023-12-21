Война Шестьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 декабря читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2023 году основной задачей российских войск в Украине было отражение контрнаступления ВСУ
«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами. Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым», — сказал Герасимов в ходе брифинга.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ «провалилось».
Глава СБУ заявил, что спецслужба готовит «сюрпризы» для РФ в 2024 году
Василий Малюк в интервью Politico заявил, что не может разглашать конкретные планы, так как они должны оставаться «шоком» для российской стороны.
«Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится», — сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации российских активов в Европе, от российских властей последует «симметричный ответ».
«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал Силуанов в эфире «России 24» (цитата по РБК).
- Днем ранее стало известно, что генеральная прокуратура Германии планирует конфисковать и направить в бюджет российские активы на сумму более 720 миллионов евро. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне. Речь идет о замороженных в рамках санкций средствах на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне, заявили в Генпрокуратуре, добавив, что прошение о конфискации связано с попыткой обойти санкции.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам области 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками.
По словам Гладкова, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Комсомольский в результате падения обломком сбитого дрона поврежден легковой автомобиль.
Под обстрел также попали села Заречье-Второе, Пороз и Рождественка в Грайворонском городском округе.
Российские войска обстреляли Никополь. Погибли два человека
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что утром 21 декабря российские войска ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате погибли две женщины — 46 и 60 лет.
Кроме того, ранен 86-летний мужчина.
Повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки.
В Полтавской области вечером 20 декабря обломки беспилотника упали на жилой дом в Миргородском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Киевской области беспилотники попали по складу
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ночью в одном из районов Киевской области беспилотники попали в здание склада. В результате произошло разрушение конструкций и пожар на площади 1500 кв. метров.
В результате атаки дронов уничтожены склад, два легковых автомобиля и внедорожник.
- Воздушные силы ВСУ ранее утверждали, что сбили 34 из 35 беспилотников, запущенных российскими войсками.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 68 авиационных ударов, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей;
- Украинские войска отразили 16 атак армии РФ на купянском направлении, 13 атак — на лиманском, семь атак — на бахмутском, 10 атак — на марьинском, шесть атак — на запорожском;
- ВСУ продолжают сдерживать российские войска на авдеевском направлении, отразив 36 атак. Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку;
- В течение суток украинская авиация нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Донецке под обстрел попало троллейбусное депо
Вечером 20 декабря в оккупированном Донецке обстреляли троллейбусное депо, заявил назначенный Кремлем мэр города Алексей Кулемзин.
«Произошел обстрел территории троллейбусного депо по ул. Щорса. По предварительным данным, имеются поврежденные и полностью уничтоженные троллейбусы. Также пострадали: контактная сеть, здание диспетчерской», — написал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотника. По его словам, силы ПВО уничтожили дрон. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ заявили, что сбили за ночь 34 российских беспилотника из 35
В ночь на 21 декабря российские войска запустили по территории Украины 35 беспилотников типа «Шахед». Воздушные силы ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 34 дрона.
ПВО работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.
Командование ВСУ «Юг» сообщает, что 13 дронов уничтожили в Николаевской области, три — в Херсонской, два — в Винницкой и один — в Днепропетровской.
В Николаевской области обломки сбитого беспилотника повредили склад агропредприятия. Никто не пострадал.
Здравствуйте! Начинается 666-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.