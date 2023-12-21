Война Шестьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Глава СБУ заявил, что спецслужба готовит «сюрпризы» для РФ в 2024 году

Василий Малюк в интервью Politico заявил, что не может разглашать конкретные планы, так как они должны оставаться «шоком» для российской стороны.

«Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится», — сказал он.