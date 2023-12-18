Financial Times: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине

Некоторые европейские чиновники рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, для этого может быть задействована седьмая статья договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован любой страной ЕС, однако после недавних выборов в Польше, где к власти пришла либеральная оппозиция, у Венгрии «не осталось гарантированного защитника» в Евросоюзе, пишет FT.

Источники издания отмечают, что многие страны ЕС обеспокоены возможностью применения «самого мощного оружия ЕС против государства-члена». Европейские чиновники намерены переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается согласовать помощь Украине, продемонстрировав ему «настоящую цену» изоляции внутри ЕС.

В случае, если эта тактика не сработает, то остальные страны Евросоюза могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и «станет лишь временным решением», пишет FT.

«Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас применить другие инструменты. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам выделить деньги Украине», — заявил в разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия. При этом на том же саммите Европейский совет решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, против чего неоднократно выступал Орбан. Позднее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц убедил Орбана покинуть встречу на время голосования, что позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров, которое требовало единогласия всех стран — участниц союза.

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