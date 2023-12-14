Лидеры стран ЕС решили начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Грузии предоставили статус кандидата в члены ЕС

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. Об этом по итогам первого дня саммита лидеров стран ЕС сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры стран Евросоюза также решили предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Европейский совет также согласился начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия [страны] критериям членства».

Таким образом лидеры ЕС полностью согласились с рекомендациями Еврокомиссии по этим вопросам.

«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая», — прокомментировал решение лидеров стран ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

Решение лидеров ЕС означает, что Еврокомиссия сможет начать готовить технические аспекты переговоров с Украиной о вступлении в ЕС — так называемую переговорную рамку, отмечает украинское издание «Европейская правда». Переговорную рамку могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина соответствует всем необходимым критериям.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В течение месяца власти заполнили специальный опросник ЕС, насчитывающий более двух тысяч вопросов. В июне 2022 года саммит лидеров стран Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы (но не для Грузии).

В начале ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата.

Решение о начале переговоров с Украиной должны были одобрить все страны — участницы блока. Ожидалось, что его может заблокировать Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан выступал против начала переговоров с Украиной. В итоге Венгрия отстранилась от этого решения. The Guardian пишет, что Орбан назвал его «плохим» и покинул заседание лидеров ЕС.

Читайте также

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Киев действительно стал ближе к тому, чтобы стать членом союза? И что означает рекомендация выдать статус кандидата в члены ЕС Грузии? 9 карточек