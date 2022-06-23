Лидеры стран ЕС согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза

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Саммит лидеров стран Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Об этом сообщили премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и глава Евросовета Шарль Мишель.

«Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа», — написал Беттель в твиттере. В свою очередь Мишель поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду, отметив совместное будущее стран и ЕС.

В свою очередь Зеленский приветствовал решение саммита, назвав его уникальным моментом в отношениях Украины и ЕС.

Глава Евросовета также сообщил, что саммит ЕС признал «европейскую перспективу» Грузии и готов предоставить ей статус кандидата после выполнения страной ряда условий.

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Решение лидеров ЕС соответствует рекомендациям, с которыми 17 июня выступила Еврокомиссия.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в конце февраля, через несколько дней после начала войны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что его страна «больше других претендентов заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз».

Что даст Украине статус кандидата в ЕС

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