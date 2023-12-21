Власти Москвы снова решили не устраивать салюты на Новый год и Рождество. Праздничного приема в Кремле также не будет

Новогодние и рождественские празднования в Москве второй год подряд пройдут без фейерверков, сообщают РИА Новости и ТАСС.

«Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате. В условиях в столице вновь отменили фейерверки», — сообщили ТАСС в мэрии.

Об отмене праздничных фейерверков также говорится в документе за подписью замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина, фрагмент которого опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — говорится в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что новогоднего приема в Кремле в этом году не будет. В прошлом году его также не проводили.

От салюта в новогоднюю ночь ранее уже отказались власти Балашихи, Нижнего Новгорода, Саратова, Сочи, Анапы и Уфы, пишет «Коммерсант». В нескольких регионах России, например, Ростовской, Белгородской, Орловской и Курской областях, введены запреты на запуск фейерверков и салютов. Всего, по данным RusNews, от новогодних салютов отказались более 20 российских регионов. В то же время власти Санкт—Петербурга утвердили новогоднюю праздничную программу без ограничений.