На восьмерых соратников Навального завели уголовные дела о «фейках» про армию из-за эфиров на ютьюбе
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На восьмерых соратников политика Алексея Навального завели уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
По словам Ярмыш, она является одной из фигуранток дела.
Также, как сообщил телеграм-канал «Сирена» со ссылкой на адвоката по назначению, дела заведены на Ивана Жданова, Марию Певчих, Леонида Волкова, Руслана Шаведдинова, Любовь Соболь, Анну Бирюкову и Дмитрия Низовцева.
По данным адвоката, СК назначил лингвистические экспертизы высказываний фигурантов дела. Судя по всему, пишет «Сирена», они были сделаны во время эфиров ютьюб-канала «Популярная политика».