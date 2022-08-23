На восьмерых соратников Навального завели уголовные дела о «фейках» про армию из-за эфиров на ютьюбе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На восьмерых соратников политика Алексея Навального завели уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, она является одной из фигуранток дела.

Также, как сообщил телеграм-канал «Сирена» со ссылкой на адвоката по назначению, дела заведены на Ивана Жданова, Марию Певчих, , Руслана Шаведдинова, , Анну Бирюкову и Дмитрия Низовцева.

По данным адвоката, СК назначил лингвистические экспертизы высказываний фигурантов дела. Судя по всему, пишет «Сирена», они были сделаны во время эфиров ютьюб-канала «Популярная политика».

Читайте также

Война Сто восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сто восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»