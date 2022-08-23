Война Сто восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

IMAX запретила кинотеатрам в России показывать фильмы на своем оборудовании. Даже российские «Сталинград» и «Движение вверх»

Канадская компания IMAX, которая ушла с российского рынка в начале лета, запретила показывать фильмы в РФ в одноименном формате. Об этом в интервью РБК рассказал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит кинотеатрам. Но для того, чтобы его использовать, нужно разрешение канадской компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказал Васясин.