Война Сто восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
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В Киев снова приехал президент Польши Анджей Дуда
Как сообщает канцелярия польского президента, он проведет переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и примет участие в саммите «Крымская платформа».
Это третий визит президента Польши в Киев с начала войны.
IMAX запретила кинотеатрам в России показывать фильмы на своем оборудовании. Даже российские «Сталинград» и «Движение вверх»
Канадская компания IMAX, которая ушла с российского рынка в начале лета, запретила показывать фильмы в РФ в одноименном формате. Об этом в интервью РБК рассказал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.
По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит кинотеатрам. Но для того, чтобы его использовать, нужно разрешение канадской компании.
«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказал Васясин.
В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. Как выбраться?»
Задержаны участник арт-группы Александр Воронин, его помощник Николай Стекольников, журналист немецкого ZDF Роман Шелл и оператор Станислав, чья фамилия не называется. Всех четверых отвезли в отдел полиции.
Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство. Сейчас задержанные ждут сотрудников Центра «Э», поскольку полицейские сочли работу политической, сообщила лидер «Яви» Анастасия Владычкина.
Художники хотели нарисовать на стене слово «Goolag», стилизованное под логотип поисковика Google, а в «строчке запроса» написать «Как выбраться?». Они успели нанести только трафарет. «Явь» опубликовала концепт граффити.
С начала войны почти треть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома
Это один из крупнейших современных кризисов, вызванных вынужденным перемещением, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным организации, в Европе насчитывается более шести миллионов украинских беженцев. Еще примерно столько же украинцев покинули свои дома, но остались внутри страны.
На 1 января 2022 года население Украины составляло около 41 миллиона человек.
РИА Новости опубликовало фрагменты интервью с мужчиной, названным отцом Натальи Вовк — подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Имя мужчины не названо, а его лицо скрыто.
Он заявил, что Вовк «не в „Азове“, а вроде в ВСУ служила», но уволилась по состоянию здоровья: «Опухоль какая-то была в голове, ее оперировали».
Мужчина добавил, что Вовку была во Франции как беженка, но ей не понравилось, и она вернулась в Украину. По его словам, в последний раз она звонила несколько дней назад, сказала, что находится в Польше.
Жительница Николаева в помещении своей швейной мастерской, поврежденном при обстреле
Сводка американского Института изучения войны
- Подконтрольные России власти Запорожской области косвенно провозгласили независимость оккупированных районов области, ложно идентифицируя граждан Украины, въезжающих из неоккупированной территории, как лиц в поисках временного убежища.
- Войска РФ проводили локальные диверсионные атаки юго-западнее и юго-восточнее Изюма. Также они атаковали к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута, продолжали попытки наступления с окраин Донецка, добились незначительных успехов на линии Николаев-Херсон.
- Украинская разведка заявила, что самопровозглашенная ЛНР с 1 сентября начнет всеобщую мобилизацию.
- Приморский край объявил о формировании нового ремонтно-служебного добровольческого батальона.
- Украинские партизаны продолжали наносить удары по позициям российских войск в оккупированном Мелитополе.
Сводка британской военной разведки
- На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства прочного наплавного моста через Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским мостом (эта переправа является ключевым связующим звеном между Херсоном и другими оккупированными районами).
- В течение нескольких недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через Днепр. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность переправы.
- Наплавной мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Слобожанском направлении противник пытается удержать ранее занятые районы, а также улучшить свою тактическую позицию.
- На Бахмутском направлении ВС РФ пытались вести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия в районе Соледара и Кодемы, но не имели успеха и отступили.
- На Авдеевском направлении противник пытался наступать в районе Красногоровки и Первомайского, но безуспешно.
- На Новопавловском направлении российская армия вела наступательные бои в районе Новомихайловки и Золотой Нивы, успеха не имела.
- На Южнобугском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании занятых позиций и воспрепятствовании продвижению украинских войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Главные новости к утру
- Власти США могли поставить в Украину больше оружия в рамках военной помощи, чем официально объявлял Белый дом, рассказали источники Politico.
- Американская разведка предупредила о новых атаках России на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины.
- ООН столкнулась с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи разным странам — в том числе из-за того, что богатые страны-доноры сконцентрированы на помощи Украине, пишет The New York Times.
- Минобороны Германии заявило, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) больше не имеет возможности поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, такая помощь достигла «допустимого предела».
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «очень мощный» документ по гарантиям безопасности страны.
Мы продолжаем онлайн о войне России с Украиной, которая идет уже 181 день. Хронику событий предыдущего дня можно почитать тут.