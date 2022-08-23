RT показал интервью «родственников» украинки, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Ее «отец» и «мать» рассказали, что она служила в ВСУ

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Кадр из ролика, опубликованного ФСБ, где якобы видно Наталью Вовк, въезжающую в Россию ЦОС ФСБ России

Российский государственный телеканал RT выпустил два видеоинтервью с людьми, которых журналисты назвали родственниками гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной.

Женщина, представленная как мать подозреваемой (ее имя не приводится), рассказала, что узнала о том, что Наталью Вовк подозревают в убийстве, когда 22 августа гладила белье и смотрела телевизор. «Для меня был очень большой шок, потому что, во-первых, я даже не знала, где она даже находится. Она не говорила», — рассказала женщина. Она также заявила, что автомобиль «Мини-Купер», который, по версии ФСБ, использовали во время убийства Дугиной, принадлежит Наталье Вовк: «Это ее машина, ее номера. я не видела».

Женщина также рассказала, что Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины. Об этом же ранее сообщил Павел Вовк, которого называют отцом женщины. В интервью RT он рассказал, что Наталья Вовк служила в армии то ли «полгода-год», то ли «год-полтора», во время службы ей сделали операцию из-за опухоли, а в первые дни войны она уволилась со службы. В беседе с РИА Новости «отец» женщины говорил, что Вовк не служила в полку и не участвовала в войне в Донбассе.

После начала войны в феврале 2022 года, по его словам, Вовк переехала во Францию, где начала работать на заводе, но уволилась, поскольку «там надо в холоде работать». После этого, говорит мужчина, Вовк переехала в Польшу, а затем вернулась в Украину.

Также телеканал RT показал интервью Оксаны Сошенко, которую журналисты назвали двоюродной сестрой Натальи Вовк. По ее словам, Вовк могла пойти на убийство из-за старшего сына, который учился в военном училище. После начала войны, рассказала Сошенко, Вовк пыталась забрать сына из училища, но его не отпускали. Затем, по словам собеседницы телеканала, Вовк «выкрала» сына и сообщила, что все стало нормально.

ФСБ России утверждает, что Наталья Вовк — непосредственная исполнительница убийства Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. Дугина погибла 20 августа в Московской области после взрыва автомобиля, за рулем которого она находилась. Взрывное устройство находилось в нижней части автомобиля со стороны водителя, утверждает телеграм-канал «112». По версии ФСБ, Вовк следила за Дугиной, а затем совершила управляемый взрыв ее автомобиля. Затем Вовк уехала из России в Эстонию. По версии следствия, к убийству Дугиной могут быть причастны и другие люди, а организовали покушение украинские спецслужбы.

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