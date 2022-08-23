«Одна страна! Один президент! И одна победа!» В Москве прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной. Вот что на ней говорили

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Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

23 августа в московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. На траурной церемонии выступил ее отец, лидеры фракций Госдумы, представитель президента РФ, общественные деятели. «Медуза» публикует выдержки из их заявлений.

Александр Дугин

Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь, и это важно. Но я хотел, чтобы она была еще умным православным человеком. И поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им. Я не могу сказать, глубока ли она как философ, но она старалась двигаться в этом направлении. Сейчас, может быть, откроется то, что мы не видели, не замечали.

С детства чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее научили, была Россия, наша держава, наш народ, наша империя. Она стала такой вот идеальной, проходя через испытания, она стала гораздо лучше, чем мы сами.

Если это кого-то затронуло, ее трагическая гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: «Не помните меня! Не прославляйте меня! Сражайтесь за нашу великую страну! Защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ!» Потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию. На фронте. И фронт этот здесь. Не там, здесь. В каждом из нас. Самая большая цена, которую приходится платить, — она может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы.

Леонид Слуцкий

Я был лично знаком с Дашей Дугиной. Она была отважным журналистом, благодаря которому огромное количество людей узнавали правду о преступлениях украинского режима. Ее убили за ее откровенность! Сейчас ее именем будут называть детей, улицы, знаковые места. Но это не вернет ее нам. Поэтому мы должны сделать все, чтобы виновные понесли самое строгое наказание.

Мы имеем право на различные позиции, но в главном мы должны быть едины как никогда ранее в нашей общей новейшей истории. Одна страна! Один президент! И одна победа! В итоге которой именем нашей светлой, прекрасной, невероятно умной Даши будет безусловно названа улица и площадь не только там, но в первую очередь там — в освобожденном от нацизма Киеве.

Сергей Миронов

Не любить ее было невозможно. Даша — настоящий патриот нашей родины и боец, как ни странно это звучит по отношению к хрупкой молодой девушке. Она боролась за будущее своей страны, за независимость нашей родины, за суверенитет, она боролась с фашизмом, и фашизм ее уничтожил.

И те, кто исполнил и заказал это дерзкое преступление, должны предстать перед международным трибуналом. И будет суд юридический, а суд истории уже вершится. Потому что фашизм должен быть уничтожен в своем логове, которое сегодня, к сожалению, в Киеве. А заказчики и создатели этого фашизма сидят в Вашингтоне. Суд истории все равно их настигнет.

Дмитрий Киселев

Даша не была комбатантом, она не участвовала в боевых действиях. Она была журналистом, соратником, последователем великого современного философа — продолжателем его дела. Конечно же, это удар по семье за те идеи, которые эта семья отстаивала. Это идеи евразийства, где нет места дикому русскому национализму. Да русские и не могут позволить себе национализм, являясь центром многонациональной державы.

Именно против этого деления людей на сорта и выступает эта семья, отстаивая ценности нашей части мира, куда входит не только Россия. Против того, чтобы одни имели право на свой язык, а другие — нет. Против того, чтобы одни имели право на свою землю, а другие — нет. Именно этот режим установлен сейчас в Киеве и поддерживается огромным числом стран и целым блоком НАТО во главе с Америкой. Это на их руках вот эта кровь.

Какой должен быть ответ России? С одной стороны, бескомпромиссная денацификация и демилитаризация Украины. Бескомпромиссные действия. Единство внутри… Для нас этот трагический, немыслимый случай является поводом, чтобы объединиться. Для того, чтобы стать сильнее. И отбросить какое-либо двоемыслие, которое было еще до недавнего времени свойством нашей интеллигенции и которое не раз приводило к большим трагедиям.