«Террористическая атака на скрепы русского мира» Что в России и Украине говорят об убийстве Дарьи Дугиной

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Место взрыва автомобиля Дарьи Дугиной Сергей Бобылев / ТАСС

Гибель Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, стала одной из главных тем для обсуждений в соцсетях и СМИ. Российская пропаганда и политики представляют смерть Дугиной как «сакральную жертву» и обвиняют в убийстве «украинских террористов». Официальные представители Украины, в свою очередь, почти не комментируют случившееся. «Медуза» собрала реакции на это убийство.

Что говорят в России

Президент РФ

Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России.

Философ, политолог, отец убитой Дарьи Дугиной

Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики

Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь <…> По всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. Причем думать о каких-то случайностях, о каких-то совпадениях, увы, не приходится.

Официальный представитель МИД РФ

Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.

Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.

Член Совета Федерации РФ

Террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они ни находились.

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду»

То, что они так делают, стало понятно давно, тогда еще. Когда они подорвали Мотора. Когда они подорвали Гиви. Когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков.

Лидер ЛДПР

Варварское убийство Дарьи Платоновой — это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны.

Глава Россотрудничества

Покушение на Александра Гельевича Дугина, убийство его дочки Дарьи является само по себе доказательством, что курировали это покушение люди из ЦРУ/МИ-6. Именно для них Дугин был «Мерлин Путина», «тайный и главный философ Путина» и так далее, вне зависимости от того, есть ли/нет ли у А.Г. Дугина доступа к Президенту. Это было всегда важной частью «западного», англосаксонского, если изволите, мифа. И если это понять, то картина станет полной.

Именно этим предположением о политическом могуществе Дугина многое и объясняется. Не просто «диверсанты покусились на идеолога Русского мира и убили его дочь», а «операция иностранных спецслужб», по учебникам.

Нынешние обстоятельства заставят нас всех прийти к мысли о том, что нашим спецслужбам придётся вновь искать агентуру влияния, подпольные ячейки и предателей гораздо «подробнее», чем даже сейчас.

Главный редактор RT

Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!! <…> Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы. Время выносить мусор.

Ведущий прокремлевского сатирического шоу «Международная пилорама» на НТВ

Неважно, для кого предназначалась бомба — для отца или дочери. Главное, что это случилось в столице Родины и на свете не стало еще одного честного патриота.

Одни будут говорить, что это показатель проигрыша укронацистов на полях сражений, другие начнут говорить, что теракт в столице — это очередной переход красных линий.

А мне вот надоели любые разговоры… Я не понимаю, почему наши «спящие» в Киеве до сих пор не проснулись. Я не понимаю, почему в городах моей страны можно собирать в открытую деньги для ВСУ. Я не понимаю, почему в Киеве еще есть строения на .

Главный редактор газеты «Завтра»

Кромешный удар, направленный на Вас, приняла на себя Ваша дочь, совершив тем самым великий дочерний подвиг… На Украине на поле боя сражаются системы вооружений, мужество солдат, дальновидность полководцев. И там сражаются смыслы: смысл космической тьмы и смысл лучезарного света. Вы, Александр Гельевич, носитель этого лучезарного света.

Всякая великая идея требует великой жертвы.

Обозреватель «Комсомольской правды»

Не нужно быть следователем, чтобы с уверенностью предположить, что целью убийц был именно Дугин. Главный русский философ современности, идеолог Русского мира…

Дугин недавно написал об украинской кампании «Участие в СВО — это подвиг в священной войне. Это нечто глубоко религиозное. Это касается не только светлой памяти, но и загробной судьбы. Наши воины святы. Это война святая. Против нас Запад, против нас дьявол».

Дарья Дугина погибла как воин. Пав на священной войне.

Бизнесмен, основатель телеканала «Царьград»

Подлое убийство Дарьи — знак трусости и бессилия врага. Это его агония. В неспособности вести честный бой, он убивает лучших. Прекрасно понимая, что ответит за это, но в исступленной сатанинской ненависти пытается сделать как можно больнее. Убивая самое дорогое, чистое, искреннее, истинно русское. И на этот раз ему это удалось.

Прокремлевский телеграм-канал

Смерть Дарьи Дугиной сакральна. Били по Дугину — хотели его убить физически, или убить через смерть любимой им дочери. Задача была даже не физически убить. Конечно, демонстрировали страх. Убивали в десятке километров, где живет Путин, Шойгу, Патрушев, Медведев и Золотов…

Кто-то скажет, что августовская сакральная жертва на Можайском шоссе хаотизирует процесс; кто-то будет убежден, что, наоборот, мобилизует и посредством этого нейтрализует риски наступающего тревожного будущего.

Вряд ли смерть Дугиной изменит радикальный статус , приведет к всеобщей мобилизации и контрнаступлению. Хотя многим и хотелось бы. Но вполне (и это куда более реальный сценарий) может запустить механизмы аутоиммунности.

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета

Ответом на этот вызов врага в самом центре нашей страны может быть только скорейшее очищение от террористов и убийц Киева, Николаева, Харькова, Одессы и других русских городов.

Прокремлевской политолог

Наиболее вероятная цель теракта против Александра Дугина и Дарьи Дугиной и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым — спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что-то там у них приготовлено. И в эти дни будут еще террористические удары, провоцирующие жесткий ответ России. Им очень нужен показательный удар ракетами России по центру Киева 24 августа.

Богослов, лишенный сана РПЦ

Убит зародыш российской Марин Ле Пен…

Сегодня нередко можно встретить мнение, что для Кремля опасней не либералы, а радикальные патриоты. Дугин с его каббалистикой не мог бы стать лидером народных симпатий. А вот красавица Дарья явно готовилась им на роль российской Ле Пен. Далее — многоточие…

Соратник политика Алексея Навального, оппозиционер. Объявлен в России «иностранным агентом»

Символическое значение покушения на Дугина (у меня нет никаких сомнений, что целью не могла быть его дочь — сама по себе пропагандистка даже не третьего, а совсем помоечного ряда), конечно, огромно. Ночной взрыв перепугает очень и очень многих настоящих идеологов войны и путинского фашизма. Проблема, правда, в том, что до них добраться куда сложнее, чем до Дугина, который ездит без охраны по маргинальным фолк-фестивалям. Кириенко или Патрушев так не ездят — и все же, конечно, им стало резко неуютнее жить.

Но огромное значение взрыва в Подмосковье еще и в другом: это Одинцовский район, это уже самое подбрюшье путинизма… Признать такой теракт — серьезная проблема для ФСБ, которая и так не может ничего сделать с эпидемией неаккуратного курения в Крыму. Одинцовский район — это даже круче, чем Крым, это очень больно для Путина и его любимой конторы.

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер

Фашиствующие «интеллектуалы» добились желаемого, открыв ящик Пандоры: война, которую они так долго призывали, пришла. И уже конкретно — к ним.

Вряд ли мы достоверно в ближайшее время узнаем, кто и зачем подорвал машину с дочкой Дугина. Да и, как ни странно, кто бы ни подорвал, ситуацию это не изменит. Скажи власти, что это сделали украинцы, мы не поверим. Скажи конспирологам, что это сделали власти, не будет доказательств.

Однако сам тот факт, что насилие и убийства (массовые там и пока одиночные здесь) стали нормой, уже неоспорим.

Журналистка

В ужасе от истории с дочерью Дугина… если это правда… дети-то при чем? ((((

Писатель, публицист. Объявлен в России «иностранным агентом»

Прочитал новость: убита дочь философа Дугина. Подумал: как это ужасно, когда позор отцов оплачивается жизнями их детей. Но потом ознакомился с воззрениями и речами погибшей и подумал совсем иное.

Дарья Дугина погибла на войне с Украиной, которую изо всех сил благословляла и приближала сама. Которую — при уже пролитых реках мирной крови — публично оправдывала! А значит, эта смерть, как это ни страшно звучит, абсолютно нормальна. Это, по-своему, естественная смерть для такого человека в таких обстоятельствах. На войне как на войне, — даже если хотели убить не ее, а Дугина-старшего.

Это убийство, как все насильственные смерти с 24 февраля 2022 года, благословил Путин, развязавший эту войну.

Журналист. Объявлен в России «иностранным агентом»

Живописная гибель дугинской дочки расколыхала россию и спровоцировала оглушительный «вой на болотах». Ах, «погасла молодая звезда русского нацизма», «кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок»? Какое несчастье. Ай-яй-яй.

Но дело совсем не в Даше дугиной. Сама по себе дугина (платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на тв-шоу «молодое лицо русского нацизма».

Причина воя — дикий испуг путинистов. До них дошло, что за все придется платить.

Главный редактор

Жизнь приносит нам истории какие-то даже слишком литературные. Человек всеми силами приближал войну, на которой должны были гибнуть — и гибли, гибнут! — чужие дети. Но война пришла к человеку и убила его дочь. Сеявший большую бурю пожал еще и свой личный ветер. Теперь кадры с Дугиным, в отчаянии схватившимся за голову на подмосковной дороге возле горящего джипа, — один из главных символов этой войны.

Координатор «Левого фронта» и фигурант

Так как серьезных успехов на фронте украинской армии по объективным причинам сегодня добиться не получается, неизбежно начинают активно применяться диверсионные (взрывы, поджоги, повреждение коммуникаций) и террористические методы. К сожалению, гибель дочери Александра Дугина вряд ли станет последним подобным преступлением.

Политтехнолог; бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии, работал в аппарате правительства РФ

Очень важный и пока еще не оцененный аспект происшедшего заключается в том, что погибшая не являлась пропагандистом первого и даже второго эшелона. Она свою карьеру, если можно так выразиться, только начинала. В этом смысле убийство достигло совершенно конкретной цели: в отличие от ситуации, если бы взорвали, например, Соловьева, в безопасности себя сейчас не будут чувствовать очень многие. Очень многие сегодня вдруг осознали, что война — это не просто сходить на какое-нибудь ток-шоу что-то там покричать. Нет, война — это нечто совершено конкретное и лично тебя касающееся — даже если ты раньше думал, что ты всего лишь маленькая сошка.

Не сомневаюсь, что сегодня в Кремле и в ФСБ выстроилась длинная очередь из коллег погибшей. Все требуют обеспечить себе госохрану. Не факт, что все ее получат. Это одного Соловьева охранять можно, а всех участников его ток-шоу — так задолбаешься, их там много.

Набирать желающих говорить то, что говорилось с экрана телевизора раньше, Кремлю станет теперь чуть сложнее. Пропагандистская машина начнет пробуксовывать.

Ну и об общей деморализации рядов отечественных «патриотов» забывать нельзя. Произошедшее в очередной раз убедительно свидетельствует о том, что когда начальство говорит, что все идет «по плану», оно лукавит. В чем план-то? В том, чтобы враги в Подмосковье ваших пропагандистов взрывали?

Что говорят в Украине

Советник главы офиса президента Украины

Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство.

Бывший советник главы МВД Украины

До какой же степени цинизма дошли путин и фсб по отношению к своим же сторонникам! Они убили дочь главного идеолога путина, ярую ненавистницу Украины — дарью дугину, ради того, чтобы мобилизовать крайне правых сторонников президента рф после 6-месячного тотального провала войны против Украины

Все попытки обвинить в этом Украинскую сторону — несостоятельны. В чем смысл для Украины ликвидировать дарью дугину или ее отца-шизофреника?<…> Тратить силы, средства и ценных агентов на третьестепенные цели совершенно бессмысленно.

Кто выиграл от организации убийства дугиной и попытки убить ее отца? Главные выгодополучатели — это, конечно же, путин и фсб. У них теперь есть повод перевести всю рф, расслабившуюся после окончания Второй Чеченской войны, на тотальную взаимную слежку, контроль за передвижением своих граждан и тотальный террор. Попытаться призвать к всеобщей мобилизации.

Во вторых, — это российская пропаганда, которая пытается представить дарью дугину жертвой Украинских спецслужб…

Выгода для пропаганды очевидна — это переключение внимания аудитории с полного провала так называемой «сво», которая начиналась как «победный марш» на Киев, а заканчивается ежедневным срабатыванием ПВО в глубоком тылу у русских, взрывами военных аэродромов и складов боеприпасов.

Журналист, блогер

Вся нацистская свора, поддерживающая массовые убийства украинцев, включая Пушилина, тут же объявила, что Дугину убила украинская . Не стали дожидаться даже какой-то имитации расследования, так что уже заранее понятно, на кого все спишут.

Очень сомневаюсь, что это наши. В сети есть конспирологические статьи о неимоверном влиянии Дугина в России, но по факту это не так. Дугин — фрик, полусумасшедший старик, который боится камышовых котов и предлагает водить гигантские хороводы на миллион человек. Взрывать такого мракобеса — откровенно несерьезно.

Но сам факт истерики соратников Дугина очень показателен. Людоеды, которые призывали к геноциду украинцев и радовались гибели детей в Виннице, теперь искренне возмущаются: «Как это так? А нас-то за что? Мы всего лишь вторглись в чужую страну, вырезали несколько сотен жителей Бучи, снесли ракетами пару супермаркетов и семейных общежитий, и тут такая подлость».

Я не знаю, кто был исполнителем убийства Дарьи Дугиной. Но я точно знаю, кто ее убил. Это сам Александр Дугин.

Журналист

Ни сам Дугин, ни тем более его дочь никакого значения в войне не играли. В современной машине российской пропаганды они были маленькими винтиками, которые не имели медийного значения даже в самой РФ. И в самой Украине Дугина вспоминали только из-за его совместной пресс-конференции с Арестовичем когда-то много лет назад, он вообще не упоминался в Украине, а тем более в контексте «идеолога войны», это покажет любой мониторинг.

Даже если бы был взорван сам Дугин, это не имело бы никакого значения для Украины.

Подрыв малоизвестной российской пропагандистки будет использован властями РФ для усиления антиукраинских настроений. Потому что нужно постоянно создавать мотивацию населению, зачем они страдают от экономических проблем и каждый день хоронят десятки своих сограждан в результате войны в Украине.

Политолог

Я уверен, что убийство Дарьи Дугиной — на 100% дело рук самих россиян. Для Украины цель слишком мелкая и растрачивать ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было.

А вот для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодное. Такой себе мини-1999 год, только вместо взорванных многоквартирных домов — икона евразийства, которая теперь запылает праведным гневом. И углубит, расширит дискурс по дегуманизации Украины.

Что говорят на Западе

Если взрыв автомобиля [Дугиной] действительно связан с войной, это будет означать, что впервые с февраля насилие, развязанное против Украины, достигло российской столицы, затронув семью сторонника Кремля в одном из самых престижных московских районов.

Хотя Александр Дугин не является чиновником, он считается знаковой фигурой российской политики. Его антизападная, ультранационалистическая философия стала и помогла сформировать экспансионистскую внешнюю политику Путина, особенно в отношении Украины.

Подобные инциденты заставят московских чиновников нервничать, особенно после серии взрывов и атак в оккупированном Крыму и российских регионах, граничащих с Украиной.

Кремлевская пропаганда постоянно акцентирует внимание на том, что Владимир Путин обеспечил безопасность и стабильность России после «лихих 90-х», когда подрывы автомобилей и заказные убийства были обычным явлением. Нынешний взрыв в российской столице сводит на нет этот нарратив.

Аналитики сомневаются, какое влияние Дугин оказал на агрессивную политику Кремля, но, тем не менее, он — важная фигура радикального славянского национализма.

Вторя агрессивному тону своего отца во время своих выступлений на государственном телевидении РФ, Дугина также постоянно выступала за уничтожение Украины.

Нападение открыло новую главу в истории заказных убийств как в России, так и в Украине. До сих пор самым громким покушением, которое произошло в последние годы в России, было отравление оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.