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Сотрудники Росгвардии на месте гибели Дарьи Дугиной Сергей Бобылев / ТАСС

20 августа в Подмосковье взорвали автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. ФСБ назвала это убийством, совершенным украинскими спецслужбами. Дугин был на месте взрыва и, как сообщалось, после гибели дочери попал в больницу. 22 августа бизнесмен Константин Малофеев, который, по информации источников «Медузы», финансово поддерживает Дугина, опубликовал заявление от имени философа. «Медуза» приводит его полностью.

Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг.

Прощанье с Дарьей Дугиной (Платоновой) — гражданская панихида — состоится 23 августа в телецентре «Останкино» в 10 часов утра.