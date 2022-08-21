В Подмосковье погибла Дарья Дугина. Ее джип взорвали во время движения. Главное По некоторым данным, в автомобиле должен был находиться ее отец Александр Дугин, один из идеологов «русского мира»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вечером 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она погибла на месте, сообщили СМИ и телеграм-каналы. Позже информацию о смерти Дугиной подтвердил Следственный комитет (СК) Подмосковья.

Инцидент произошел около 21:00 (по другой информации, около 21:30 или 22:00) на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Дугина возвращалась с «семейного фестиваля» , рассказали знакомые семьи, скрипач (пост в телеграме) и глава движения Андрей Краснов. Фестиваль, организованный режиссером Эдуардом Бояковым и одним из лидеров партии «Справедливая Россия — За правду» Захаром Прилепиным (оба активно поддерживают военное вторжение в Украину), проходил в музее-заповеднике Пушкина в подмосковном Захарове — примерно в четырех километрах от места взрыва. Судя по расписанию фестиваля, Дугин выступал там с лекцией «Традиция и история».

После взрыва внедорожник Toyota Land Cruiser Prado потерял управление, съехал на обочину и загорелся, пишет «Коммерсант». По данным газеты, в салоне позднее нашли сильно обгоревшее тело. Следователи считают, что в автомобиле сработало взрывное устройство.

Знакомые Дугиных сообщили, что взорвавшийся автомобиль принадлежал философу, а его дочь обычно ездит на другой машине. Однако «Агентство» и «Комсомольская правда» утверждают, что Land Cruiser принадлежал Дарье Дугиной. По данным Baza и «112», Дугин должен был возвращаться с фестиваля вместе с дочерью, но в последний момент сел в другой автомобиль.

Сам Дугин приехал на место происшествия. «От увиденного он был просто в шоке», — отмечает «Коммерсант» (телеграм-каналы опубликовали фотографии и видео: Дугин стоит возле места взрыва, схватившись руками за голову). Судя по снимкам, во время взрыва обломки автомобиля разбросало по всему шоссе. Прокремлевский политолог Сергей Марков сообщил, что после гибели дочери философ попал в больницу, но не привел никаких подробностей.

Мы спрятали это видео, потому что в нем есть мат. Все равно хочу увидеть

Журналист Дмитрий Михайлин, присутствовавший на фестивале, рассказал, что участники фестиваля слышали взрыв на Можайском шоссе. Сам он не придал этому никакого значения, поскольку рядом с Захарово, находится танковый полигон «Алабино». «Было ли на фестивале какое-то ощущение „чего-то такого“? Нет, не было», — вспоминает Михайлин, отметив, что Прилепин был на мероприятии с охраной.

По факту случившегося подмосковный СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). В сообщении ведомства отмечается, что «прорабатываются все возможные версии совершенного преступления». Baza и «Коммерсант» пишут, что одна из них — покушение на Дугина. Подмосковная прокуратура взяла дело под свой контроль.

Позже глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат ведомства. Следствие считает, что убийство было заказным, а взрывное устройство установили под днищем автомобиля со стороны водителя.

ТАСС сообщает, что мощность взрывного устройства, заложенного под днищем джипа, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Части бомбы отправили на экспертизу.

Взрывное устройство могли заложить на парковке фестиваля «Традиция», пишет «112». По данным Baza, автомобилю Дугиной выделили место на «импровизированной VIP-парковке», которая была отделена ограждениями и куда пускали только по спискам. При этом камер видеонаблюдения в этом месте не было, отмечает издание. Источник РЕН ТВ утверждает, что они не работали последние две недели.

Александр Дугин — философ и политолог, разрабатывающий идеи . Американские СМИ неоднократно называли Александра Дугина «мозгом» и «наставником» президента России Владимира Путина. Считается, что эти идеи философа среди прочего стали идеологическим фундаментом для вторжения в Украину. В подкасте «Медузы» мы рассказывали о реальной роли Дугина в российской политической системе.

Дарья Дугина, как отмечает корреспондент «Русской службы Би-би-си» Анастасия Лотарева, работала пресс-секретарем отца и «заведовала всеми его делами». Дугина окончила философский факультет МГУ имени Ломоносова, была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое основал ее отец. Дугина писала о политике для прокремлевских RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова, а также участвовала в политических ток-шоу российских государственных телеканалов.

Дугина активно поддерживала российское вторжение в Украину и была одним из авторов готовящейся к выходу . После гибели Дугиной в телеграм-каналах начало расходиться видео ее выступления на шоу «Время покажет» на Первом канале. В опубликованном фрагменте, рассуждая о «спецоперации», Дугина заявляет, что действия российских военных в Украине — «отвоевание жизни у смерти»:

Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей… А что такое смерть? Если вспомнить классических поэтов, например, то он говорил, что смерть — это утрата соборности. В Украине вот эта соборность, единство народа было утрачено, появилась куча группировок с агрессивной идеологией и с абсолютной русофобией… Сейчас это битва идей, битва двух цивилизаций, мировоззрений.

В своем телеграм-канале дочь философа публиковала материалы российских государственных СМИ и пропагандистов, а также рассуждения своего отца на тему . В июле 2022 года Великобритания внесла Дарью Дугину в санкционные списки. Ее отец находится под западными санкциями с середины 2010-х.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что преступление совершили «террористы украинского режима», которые пытались убить ее отца. Сенатор Андрей Клишас потребовал «уничтожить» исполнителей и заказчиков преступления, также назвав их «террористами». «Центры принятия решений!» — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян, не пояснив, на кого она намекает.

Сам Дугин рассказал следователям, что они с дочерью в последнее время получали в соцсетях угрозы от «украинских националистов», но не предавали им значения, сообщил источник «Комсомольской правды».

Киев не причастен к смерти Дарьи Дугиной, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дугиной стоит «Национальная республиканская армия». Об этом, пишет «Агентство», он заявил в эфире ютьюб-канала «Утро февраля». Политик сказал, что установил связь с бойцами группировки через ресурс «Роспартизан», там же в телеграме опубликовано их сегодняшнее обращение.

По словам Пономарева, партизаны рассчитывали, что во взорванной машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец. А дату для подрыва машины, выбрали не случайно — «ровно год назад Дугин написал твит о том, что нужно убивать».