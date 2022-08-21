«Потому что мы не криминальное государство». В Киеве отвергли причастность к убийству дочери Александра Дугина

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Украина не имеет отношения к взрыву автомобиля , дочери российского философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина. Об этом, сообщают «Русская служба Би-би-си» и УНИАН, в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — сказал Подоляк.

Убийство Дугиной свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России, считает советник. По его словам, российские власти будут использовать смерть дочери философа в том числе для увеличения «идеологического информационного давления» на российское общество.

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Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Следственный комитет считает, что под днищем машины со стороны водителя было заложено взрывное устройство. Дугина, находившаяся за рулем, погибла на месте.

По факту смерти Дугиной возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. По версии следствия, оно было заказным. По неофициальным данным, покушение готовилось на Александра Дугина. СМИ сообщали, что философ должен был ехать в автомобиле вместе с дочерью, но в последний момент пересел в другую машину.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обвинил в убийстве Дугиной «террористов украинского режима». Официальны представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта версия должна быть проверена компетентными органами. Если она подтвердится, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», считает Захарова.