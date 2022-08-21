Baza и «112»: в Подмосковье взорвали джип дочери Александра Дугина. Она погибла на месте
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В Московской области взорвалась машина, принадлежащая Дарье Дугиной — дочери общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и Baza.
По данным Baza, Дугина в момент взрыва находилась в машине и погибла на месте. Издание пишет, что автомобиль взорвался во время движения. Инцидент произошел на Можайском шоссе.
Официально правоохранительные органы не подтверждали взрыв машины Дугиной. ТАСС со ссылкой на источник пишет о взрыве автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла водитель, однако не уточняет ее фамилию.
Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «евразийства», создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками. Американские СМИ неоднократно называли Александра Дугина «мозгом [президента России Владимира] Путина»