Baza и «112»: в Подмосковье взорвали джип дочери Александра Дугина. Она погибла на месте

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В Московской области взорвалась машина, принадлежащая Дарье Дугиной — дочери общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и Baza.

PhotoXPress

По данным Baza, Дугина в момент взрыва находилась в машине и погибла на месте. Издание пишет, что автомобиль взорвался во время движения. Инцидент произошел на Можайском шоссе.

Официально правоохранительные органы не подтверждали взрыв машины Дугиной. ТАСС со ссылкой на источник пишет о взрыве автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла водитель, однако не уточняет ее фамилию.

Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «евразийства», создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками. Американские СМИ неоднократно называли Александра Дугина «мозгом [президента России Владимира] Путина»