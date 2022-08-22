ФСБ объявила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». В убийстве подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которую в ФСБ назвали исполнителем преступления.

В ведомстве заявили, что 23 июля Вовк приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме в Москве, где жила Дарья Дугина, пишет РИА Новости.

В ФСБ заявили, что за Дугиной следили на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номерные знаки. Как сообщила Baza, в Россию автомобиль въехал с номерами самопровозглашенной ДНР, по Москве ездил на номерах из Казахстана, а на выезде из России номера поменяли на украинские.

В день убийства, по версии ФСБ, Вовк и ее дочь посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После управляемого подрыва автомобиля Дугиной, заявили в ФСБ, Вовк и ее дочь выехали через Псковскую область в Эстонию.

Дарья Дугина погибла 20 августа после того, как автомобиль, в котором она ехала, взорвался в Московской области. Знакомые Дугиных отмечали, что этим автомобилем обычно пользовался ее отец. СМИ писали, что среди версий случившегося — покушение на Александра Дугина.

Читайте также

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни

Читайте также

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни