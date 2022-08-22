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Кадр из опубликованного ФСБ ролика, где видно якобы исполнительницу убийства Наталью Вовк возле дома Дарьи Дугиной ЦОС ФСБ России

ФСБ объявила о «раскрытии убийства» Дарьи Дугиной — его якобы совершила гражданка Украины, а организовали украинские спецслужбы. Согласно этому заявлению, сделанному на вторые сутки после преступления, исполнительницей была Наталья Павловна Вовк 1979 года рождения. Она, по утверждению ФСБ, въехала в Россию 23 июля 2022-го вместе с несовершеннолетней дочерью Софией Шабан, а после убийства покинула РФ.

Из заявления ФСБ следует, что Вовк с дочерью якобы сняли квартиру в доме, где жила Дарья Дугина (чтобы получить «информацию о ее образе жизни»), и следили за ней, передвигаясь на машине Mini Cooper. У этого автомобиля, как заявила спецслужба, при въезде в Россию был автомобильный номер из самопровозглашенной ДНР, затем его заменили на казахстанский номер, а при выезде из РФ — на украинский.

В день убийства 20 августа Вовк с дочерью якобы тоже были на «семейном фестивале» , где находилась Дугина. «После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — заявили в ФСБ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что Наталья Вовк попала в Россию по поддельным документам. По информации государственного информагентства, РФ намерена объявить ее в международный розыск.

Позже ФСБ опубликовала ролик, в котором Наталья Вовк «въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию». Видео на границе, судя по всему, сняты нательными камерами пограничников; кадры «заселения в один дом с жертвой» — камерой, установленной в подъезде. ФСБ также опубликовала скриншоты с камер на дорогах, показывающие, как утверждает спецслужба, разные номера на одном и том же Mini Cooper.

На сайте проекта «НемеZида», где публикуются данные украинских военнослужащих, есть информация о Наталье Шабан 1979 года рождения. Проект ведет, согласно разделу «О нас» на его сайте, группа пророссийски настроенных разработчиков и специалистов по кибербезопасности. На «НемеZиде» Наталью Шабан называют военнослужащей ; там выложена копия ее удостоверения с указанием войсковой части № 3057, в которой дислоцируется включающая «Азов» 12-я бригада Нацгвардии Украины.

Происхождение этого документа, опубликованного еще в апреле, неизвестно. В сообщении ФСБ о связи Натальи Вовк с «Азовом» не говорится. Полк «Азов» заявил, что она не имеет никакого отношения к подразделению. По мнению пресс-службы полка, убийство Дарьи Дугиной — «подготовка к „трибуналу“ над азовцами», с помощью которой РФ «подогревает общественное мнение своих граждан по поводу „необходимости“ такого судилища».

РИА Новости опубликовало видео, на котором его корреспондент вместе с «бойцами » пытается попасть в квартиру Натальи Вовк в Мариуполе. В подъезде женщина, представившаяся двоюродной сестрой женщины, заявила, что та «по инвалидности» служила «в конторе» в Вооруженных силах Украины, а месяц назад «уехала в Европу».

На одном из сайтов нашли объявление о продаже Mini Cooper с украинским номерным знаком из пресс-релиза ФСБ — AH7771IP. В метаданных страницы сохранилось имя продавца — Данил Шабан. Объявление на сайте Auto.ria.com к моменту публикации текста было удалено, но по ссылке остались доступны некоторые данные, в том числе фото, на котором виден регистрационный номер, и дата объявления — 19 августа. Кто такой Данил Шабан и какое он может иметь отношение к этой истории, пока неизвестно.

Живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Дарью Дугину убили «партизаны» из так называемой Национальной республиканской армии. Об этой организации до заявления Пономарева не было известно. «Мы установили связь с ее бойцами. <…> Бойцы НРА уполномочили меня зачитать их манифест», — сказал в своем видеообращении политик, который регулярно рассказывает подписчикам и о якобы противостоящих властям РФ организациях россиян. В другом эфире 21 августа Пономарев заявил, что «представители НРА» рассказывали ему о планах убить Дарью и Александра Дугиных.

После заявления ФСБ о том, что убийство совершила Наталья Вовк, Илья Пономарев сказал «Медузе», что Вовк не имела «непосредственного отношения» к преступлению, хотя и «не посторонний человек». «Это не тот человек, который реализовал нападение, но это человек, заслуживающий защиты», — сказал он.

Пономарев также утверждает, что «каким-то образом» помог Вовк выехать из России. Позже он написал в своем телеграм-канале, что сделал это «по просьбе наших российских друзей», не пояснив, что имеется в виду.

Александр Дугин 22 августа назвал убийство дочери «терактом, осуществленным нацистским украинским режимом». Он заявил, что Дарья Дугина была «восходящей звездой в начале своего пути», «никогда не призывала к насилию и войне» и положила свою жизнь на алтарь победы России. «Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», — сказал он.

Владимир Путин 22 августа выразил соболезнования родителям Дугиной. В его телеграмме погибшая названа «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым». «Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — заявил Путин.