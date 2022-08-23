«В ВСУ вроде служила». РИА Новости опубликовало интервью «отца» подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

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РИА Новости опубликовало интервью мужчины, которого журналисты называют отцом Натальи Вовк — подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Агентство не приводит его имени, на видео его лицо размыто. Где и когда взято интервью, не известно.

В интервью мужчина в частности сообщает, что Вовк «вроде служила» в Вооруженных силах Украины, а также недавно была в Европе как украинская беженка. «Она с ребенком там была. Она ездила во Францию как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а затем в Украину», — говорит он.

По его словам, последний раз Наталья Вовк звонила ему три-четыре дня назад. «Диалог был: „Как дела?“ Она говорит: „Все нормально, все нормально“. Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то. Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал мужчина.

Также он опроверг сведения о том, что Вовк служила в полке , добавив, что она не принимала участия в антитеррористической операции в Донбассе.

«Она служила не в „Азове“, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Ее оперировали, опухоль была какая-то в голове», — сказал мужчина. На вопрос корреспондента, практиковалась ли Наталья Вовк в обращении с оружием и взрывчатыми веществами, он ответил следующее: «Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли».

Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье 20 августа. ФСБ заявила, что ее убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию с 12-летней дочерью, поселилась в доме Дугиной и следила за ней, а после «управляемого подрыва» ее автомобиля уехала в Эстонию. В Киеве отрицают причастность к убийству Дугиной.

Подробнее об убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ молниеносно «раскрыла дело» об убийстве Дарьи Дугиной — обвинив в нем украинские спецслужбы. Главное В Киеве это событие туманно комментирует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев

Подробнее об убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ молниеносно «раскрыла дело» об убийстве Дарьи Дугиной — обвинив в нем украинские спецслужбы. Главное В Киеве это событие туманно комментирует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев