В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Жителей двух сел эвакуируют

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В районе села Тимоново в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и погибших нет.

На месте пожара работают оперативные службы. Причина возгорания устанавливается. Жителей сел Тимоново и Солоти вывозят на безопасное расстояние, рассказал Гладков.

В соцсетях публикуют видео, как утверждается, взрывов на загоревшемся складе.

Село Тимоново находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

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После начала войны территории Белгородской области, граничащие с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В регионе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. Через неделю на севере Крыма рядом с поселком Майское в Джанкойском районе взрывы произошли еще на одном складе боеприпасов. В случае с аэродромом Минобороны РФ заявило о случайной детонации боеприпасов. Причиной инцидента в Джанкойском районе, по сообщению ведомства, стала диверсия.