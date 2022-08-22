Жители Севастополя сообщили о мощном взрыве. Губернатор объяснил его работой ПВО

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Жители Севастополя рассказали как минимум об одном взрыве, который было слышно в разных районах города. Сообщения об этом опубликованы в телеграм-канале «Чп / Севастополь».

«Взрыв хорошо было слышно в районе ЦУМа. Стекла задрожали», — говорится в одном из сообщений. «Мощный взрыв было слышно в Инкермане! Вылетели стекла с окна», — сказано в другом.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объяснил это работой системы противовоздушной обороны: «Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник».

20 июля в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Михаил Развожаев сначала заявил, что сбить беспилотник не удалось, но потом сказал, что он все-таки был сбит «прямо над штабом флота», из-за чего упал на его крышу и загорелся.

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