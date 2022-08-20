В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник

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Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. Информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развозжаев.

«К сожалению, [беспилотник] сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развозжаев в телеграме.

Позже чиновник заявил, что беспилотник все-таки был сбит «прямо над штабом флота», из-за чего упал на его крышу и загорелся.

Вечером 19 августа в Севастополе сработала система ПВО. Как заявлял Развозжаев, причиной также был полет беспилотника.