Война Сто восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 августа читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
ВЦИОМ попросил россиян ответить на вопрос, что для них олицетворяет страну. Большинство в качестве национальных символов назвали герб, гимн и флаг. Владимир Путин как символ РФ занял четвертое место.
Британская разведка в своей ежедневной сводке рассказывает о проблемах с мотивацией среди жителей Донбасса, воюющих на стороне России.
- 15 августа в соцсетях распространилось видео, на котором, как сообщается, военнослужащие одного из подразделений самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выступили с заявлением об отказе от участия в наступательных операциях в Донецкой области.
- По словам бойцов, они выполнили свой долг по обеспечению контроля ЛНР над всей Луганской областью в июле 2022 года и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.
- Вероятно, России все труднее мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск в Донбассе. Для этого командиры прибегают к прямому материальному поощрению. Из-за недостаточной мотивации некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций.
- Постоянным фактором, способствующим возникновению этих проблем, является классификация Россией войны как «специальной военной операции», что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.
Американский Институт изучения войны в своем очередном отчете анализирует ситуацию в Донбассе
- Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, набранный в конце июля, и достигли своей кульминации.
- Российские военные демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические достижения в оперативные успехи.
- Это, вероятно, помешает России добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.
- Российские силы вряд ли смогут консолидировать достаточно ресурсов для наступательной операции, которая привела бы к значительному территориальному продвижению.
- Российским военным также потребуется сформировать и задействовать дополнительные штурмовые группы и боевое оборудование, чтобы возобновить даже эти ограниченные территориальные продвижения, дающие небольшие тактические преимущества.
«Би-би-си» отозвала лицензии на свой контент в России
Как заметил РБК, несколько сериалов британской корпорации стали недоступными для просмотра в сервисе «Кинопоиск». В частности, больше нельзя посмотреть сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». При этом все еще остаются доступными «Доктор Кто», «Пустая корона», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву».
В «Би-би-си» заявили следующее: «Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей». В «Кинопоиске» в свою очередь сказали, что «информация о пропаже всех сериалов „Би-би-си“ неверная» и популярные британские сериалы там по-прежнему доступны.
Ранее стало известно, что из архивов «Кинопоиска» пропали и другие старые фильмы и сериалы, например, фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалы «Друзья» (1994–2004) и «Клон» (2001–2002).
Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы, пишет «Коммерсант».
Два предприятия компании находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Источник издания утверждает, что в рабочем состоянии они могут стоить до 4,4 миллиарда рублей, но «сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше». Bosch приостановила работу заводов после начала войны.
Собеседники газеты говорят, что ряд компаний, в числе которых российские ретейлеры, интересовались предприятиями, но «цена показалась завышенной».
По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», приобретением заводов Bosch в России могут заинтересоваться китайские или турецкие производители бытовой техники.
РИА Новости публикует кадры обстрела Донецка. Сообщается, что удар пришелся по складам в районе гипермаркета «Ашан».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ.
Под запретом полеты в 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Эти аэропорты не работают с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину.
О ситуации в регионах Украины к утру 22 августа
- Киевский район Харькова подвергся ракетному обстрелу в ночь на 22 августа со стороны Белгорода. По сведениям мэра Харькова Игоря Терехова, удар пришелся по инфраструктурному объекту, разрушено двухэтажное здание. О пострадавших не сообщалось.
- В Днепропетровской области вновь атаковали Никополь: по городу выпустили 42 снаряда из РСЗО и ствольной артиллерии, сообщает глава областной администрации Валентин Резниченко. Четыре человека ранены. Выведена из строя ЛЭП. До двух тысяч человек остались без света.
- В Донецкой области нанесен удар по школе № 17 в Константиновке. Здание серьезно повреждено, пострадавших нет, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
- Ночному обстрелу подвергся город Николаев. По информации главы областной администрации Виталия Кима, в результате обстрела загорелось кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Пострадавших нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Тарас Билоус — украинский социалист, редактор левого интеллектуального журнала «Спiльне» и активист движения «Социальный рух». С начала марта Билоус служит в войсках территориальной обороны Украины. А в свободное от службы время он вступает в оживленную полемику с западными левыми активистами, интеллектуалами и политиками в твиттере и на страницах самых авторитетных в левой среде изданий о необходимости солидарности с Украиной. «Медуза» поговорила с Тарасом Билоусом о том, откуда берутся зарубежные стереотипы о России и Украине, и что им можно противопоставить.
Донецкая область, 21 августа
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Славянское направление. Противник пытался наступать в направлениях Долгенькое — Дибровное, Бражковка — Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.
- Краматорское направление. Россияне пытаются наступать в направлении Спорное — Веселое, боевые действия продолжаются.
- Бахмутское направление. Российские войска вели наступление в направлениях Вершина — Кодема и Гладосово — Кодема, успеха не имели. На направлениях Стряповка — Соледар, Покровское — Бахмут, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево и Гладосово — Курдюмовка боевые действия продолжаются.
- Авдеевское направление. Противник пытался вести штурм в направлениях Спартак — Опытное, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Донецк — Первомайское, Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, успеха не имел.
- Запорожское направление. Противник вел наступление в направлении Макаровка — Времовка, успеха не имел, отошел.
- Николаевское направление. Россияне вели штурм в районе Благодатного и добились частичного успеха.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Зеленский предупредил, что украинские власти откажутся от переговоров с Россией, если в Мариуполе устроят «судилище» над пленными
Вот что президент Украины сказал в обращении, опубликованном в ночь на 22 августа:
Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов… Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.
Здравствуйте. Война в Украине идет уже 180 дней. «Медуза» продолжает вести онлайн-трансляцию, в которой будет рассказывать о боевых действиях и связанных с ними событиях. Спасибо, что вы с нами.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.