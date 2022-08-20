Минобороны РФ обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных

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Минобороны РФ обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных.

Как заявили в российском ведомстве, 31 июля солдаты, находящиеся в Запорожской области, были госпитализированы с признаками сильного отравления. Обследование выявило у них в организме ботулотоксин типа «В» — органический яд искусственного происхождения.

В Минобороны пообещали в ближайшее время направить в Организацию по запрещению химического оружия «доказательства химического терроризма киевского режима».

Ведомство также отметило, что в связи с инцидентом проводит дополнительное расследование, мог ли быть отравлен боевыми отравляющими веществами глава подконтрольного РФ правительства Херсонской области .

В Украине заявления Минобороны РФ не комментировали.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

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