Минобороны РФ обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных
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Минобороны РФ обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных.
Как заявили в российском ведомстве, 31 июля солдаты, находящиеся в Запорожской области, были госпитализированы с признаками сильного отравления. Обследование выявило у них в организме ботулотоксин типа «В» — органический яд искусственного происхождения.
В Минобороны пообещали в ближайшее время направить в Организацию по запрещению химического оружия «доказательства химического терроризма киевского режима».
Ведомство также отметило, что в связи с инцидентом проводит дополнительное расследование, мог ли быть отравлен боевыми отравляющими веществами глава подконтрольного РФ правительства Херсонской области Владимир Сальдо.
В Украине заявления Минобороны РФ не комментировали.
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