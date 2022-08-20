Война Сто семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 августа читайте здесь.

Главные новости последних часов:

Вечером 19 августа в городах Крыма — Евпатории, Керчи и Севастополе — сработала система ПВО. Местные власти заявили о сбитых беспилотниках.

Утром 20 августа БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Появились сообщения о работе ПВО в Евпатории и Бахчисарае.

Греция, Кипр и Португалия вслед за Германией выступили против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Рейтинговые агентства Standard & Poorʼs и Fitch повысили кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга. Ранее в связи с реструктуризацией агентства понижали рейтинг страны до дефолтного.

Объем военной помощи, которую CША выделили Украине при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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