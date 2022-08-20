Война Сто семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 августа читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Вечером 19 августа в городах Крыма — Евпатории, Керчи и Севастополе — сработала система ПВО. Местные власти заявили о сбитых беспилотниках.
- Утром 20 августа БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Появились сообщения о работе ПВО в Евпатории и Бахчисарае.
- Греция, Кипр и Португалия вслед за Германией выступили против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.
- Рейтинговые агентства Standard & Poorʼs и Fitch повысили кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга. Ранее в связи с реструктуризацией агентства понижали рейтинг страны до дефолтного.
- Объем военной помощи, которую CША выделили Украине при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Офис генпрокурора Украины о 363 детях, погибших с начала войны
718 детей получили ранения разной степени тяжести, сообщило ведомство
Больше всего пострадавших детей в Донецкой (377), Харьковской (202) и Киевской (116) областях.
За сутки в Донецкой области погибли семь мирных жителей
По словам главы областной администрации Павла Кириленко, четыре человека погибли в Бахмуте и еще по одному — в Константиновке, Северном и Дружбе.
Прошедшей ночью обстрелам подверглись несколько городов и сел Донецкой области. Кроме того, были обстреляны Николаев и Харьков, а также Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. О пострадавших там не сообщалось.
Мэр Мелитополя сообщил, что ночью в оккупированном городе были взрывы
По предварительным данным, удару подверглась одна из российских военных баз в районе аэродрома, заявил Иван Федоров.
«Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор», — отметил Федоров.
Сводка Минобороны РФ
- В районе Андреевки в Харьковской области убиты более 100 «боевиков», в том числе до 20 американских «наемников».
- В районе Великомихайловки в Днепропетровской области «практически полностью» уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери составили не менее 200 человек убитыми и более 150 ранеными.
- В результате ударов в районе Киселевки Николаевской области и в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек.
- Ударом по району базирования 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова убиты до 130 «боевиков».
- В районах Звановки и Парасковиевки в Донецкой области убиты более 200 человек и уничтожены два танка 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
- Средства ПВО сбили в воздухе 13 снарядов реактивной системы «Ольха» в районе Каховской ГЭС и Мелитополя.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей сторон конфликта.
В Евпатории сработала система ПВО
Это подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — заявил он.
На крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник
Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. Информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развозжаев.
«К сожалению, [беспилотник] сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развозжаев в телеграме.
Позже чиновник заявил, что беспилотник все-таки был сбит «прямо над штабом флота», из-за чего упал на его крышу и загорелся.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- На прошлой неделе в территориальном контроле вдоль линии фронта произошли лишь минимальные изменения В Донбассе российские войска подошли к окраинам Бахмута, но еще не прорвались в населенный пункт.
- Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на Запорожском или Харьковском направлениях.
- В Херсонской области ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на передовой. Но все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге.
- Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем одной роты.
- Но в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет собрать силы для наступательных операций.
В этой войне власти Великобритании поддерживают Украину. Относитесь к сообщениям заинтересованных сторон с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Слобожанском направлении противник пытался удержать занятые районы и предотвратить контрнаступление частей ВСУ.
- На Харьковском направлении российская армия вела наступательные бои в районе села Борщевая, успеха не имела и отступила.
- На Славянском направлении в районе Новодмитровки, Вернополья и Курулки части противника пытались вести штурмы, но были отбиты.
- На Краматорском направлении под Ивано-Дарьевкой противник пытается перейти в наступление, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении ВС РФ безуспешно пытались провести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, бои продолжаются.
- На Новопавловском направлении противник пытался штурмовать село Золотая Нива, успеха не имел.
- На Южнобугском направлении основные усилия россиян сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей сторон конфликта.
Украинский солдат в разрушенной школе в Николаевской области
Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о подготовке миссии ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе.
Главные новости за ночь
- Вечером 19 августа в городах Крыма — Евпатории, Керчи и Севастополе — сработала система ПВО, местные власти заявили о сбитых беспилотниках.
- Греция, Кипр и Португалия вслед за Германией выступили против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.
- Международные рейтинговые агентства Standard & Poorʼs и Fitch повысили кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга. Ранее в связи с реструктуризацией агентства понижали рейтинг страны до дефолтного.
- Объем военной помощи, которую CША выделили Украине при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 миллиардов долларов.
Здравствуйте! Сегодня 178-й день войны России с Украиной, и мы продолжаем рассказывать о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику предыдущего дня можно почитать тут.