Замглавы «новой администрации» Новой Каховки погиб в результате покушения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель главы «новой администрации» оккупированной российскими военными Новой Каховки Виталий Гура умер в результате покушения. Об этом заявили в «новой администрации» Херсонской области.

О покушении на Гуру стало известно в первой половине дня 6 августа. Сообщалось, что в него несколько раз выстрелили в его доме. РИА Новости показало видео, снятое, предположительно, в частном доме со следами крови в прихожей.

Позже сообщалось, что Гура госпитализирован в тяжелом состоянии. Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что он умер во время транспортировки в Крым.

До войны Виталий Гура упоминался как староста поселка Днепряны, расположенного под Новой Каховкой.

24 июня в Херсоне в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник «новой администрации» города Дмитрий Савлученко.

В начале августа глава «новой администрации Херсонской области» Владимир Сальдо был доставлен в институт имени Склифосовского в Москве. По официальным данным, у него ухудшилось здоровье после ковида; по неофициальным, он находится в реанимации токсикологического отделения с подозрением на отравление.

Читайте также

Война Сто шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сто шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»