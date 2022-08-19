Война Сто семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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Село Шевченково в Николаевской области
Госдепартамент США выступает против того, чтобы объявить Россию страной — спонсором терроризма, поскольку опасается, что это может привести к срыву зерновой сделки, в рамках которой возобновился экспорт украинского продовольствия по Черному морю. Об этом, как утверждают источники Politico, Госдеп неофициально предупредил Конгресс.
В Николаеве обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким утверждает, что университет обстреляли из ЗРК С-300. О пострадавших или погибших не сообщается.
В прошлый раз университет обстреляли в ночь на 17 августа. Тогда никто не пострадал.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска возобновили наступление к юго-западу от Изюма в сторону Барвенково: от Барабашовки на Карнауховку, а от Сулиговки — на Дубравное и Новую Дмитровку.
- Под Бахмутом россияне наступали в направлениях: Спорное — Выемка, Стряповка — Соледар, Владимировка — Соледар, Клиново — Бахмут, Вершина — Кодема. Российские войска во всех случаях не имели успеха. В направлении от Покровского на Бахмутское бои продолжаются.
- Российские войска продолжают наступление на поселок Первомайское под Авдеевкой.
- В районе Угледара и Великой Новоселки идут танковые бои.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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