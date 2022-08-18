В МИД РФ назвали неприемлемыми предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. С такой идеей выступал генсек ООН

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Предложение о создании демилитаризованной зоны в районе Запорожской АЭС неприемлемо, такая зона сделает станцию еще более уязвимой. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Представитель российского министерства объяснил такое отношение Москвы к предложению о демилитаризованной зоне тем, что Киев, по словам Нечаева, «много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования».

Российская сторона ожидает, что «в самое ближайшее время» на ЗАЭС приедут эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, она находится в городе Энергодар. С первых дней войны город и станцию контролируют российские войска. В августе территория ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

По информации МАГАТЭ, на атомной станции массово нарушаются протоколы безопасности. Глава организации Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что готов лично возглавить миссию на ЗАЭС.

Более 40 стран призвали Москву немедленно вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал вывести военный персонал и технику со станции, а также создать там «безопасный периметр демилитаризации». Его идею поддержали США.

что происходит на ЗАЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?

что происходит на ЗАЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?