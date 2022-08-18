Война Сто семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 августа читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Харьков вечером 17 августа и утром 18 августа подвергся ракетным обстрелам. Под удары, в частности, попали два общежития, погибли 9 человек.
- Минобороны РФ заявило, что власти Украины готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину.
- Членам военного совета Черноморского флота РФ в Севастополе представлен новый командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов. По данным СМИ, публично о назначении сообщать не будут.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
На Краматорском направлении российские войска вели наступление в направлении Николаевка — Выемка, успеха не имели и отошли.
На Бахмутском направлении российские войска пытались наступать на направлениях Владимировка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Клиновое — Бахмут, Семигорье — Зайцево, Семигорье — Кодема и Гольмовский — Зайцево. Ни на одном из направлений не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.
На Авдеевском направлении российские войска пытались наступать на направлении Лозовое — Первомайское. Также не имели успеха и отошли.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Минобороны РФ заявило, что власти Украины готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС. По версии российского военного ведомства, «провокация» намечена на 19 августа и приурочена к визиту в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Российское военное ведомство утверждает, что в район Запорожья направляются подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ, в задачу которых будет входить «фиксация факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведение комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Ракетные удары в ночь на 18 августа были нанесены не только по Харькову, но и по населенным пунктам Харьковской области, заявил глава региона Олег Синегубов.
В 21:30 российская ракета, вероятно, «Искандер», почти полностью уничтожила жилой трехэтажный дом в Салтовском районе. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 — ранены, в том числе — 11-летний ребенок, цитирует Синегубова «Политика Страны».
В 04:00 был удар по Краснограду, погибли два мирных жителя, еще двое — ранены, среди них — 12-летний ребенок, заявил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Бывшего директора Михайловского психоневрологического интерната Виталия Пономаренко выдворили из Запорожской области. Об этом сообщает пророссийский телеграм-канал «ЗаTV», опубликовавший видео выдворения.
Как утверждается, Пономаренко препятствовал нормальной работе ПНИ, запугивал сотрудников, запрещал им получать гуманитарную и финансовую помощь от России, «осуществлял деятельность по дискредитации органов власти РФ, пропагандировал ведение террористической деятельности и поддержку военных сил киевского режима».
Харьков вечером 17 августа и утром 18 августа подвергся ракетным обстрелам. Одна из ракет вечером в среду попала в общежитие, погибли, по последним данным ГСЧС Украины, семь человек. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы локализовать возгорание, возникшее после обстрела.
Утром в четверг в результате удара по Слободскому району Харькова погиб один человек, сообщает «Политика Страны» со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова. Еще 18 человек, в том числе двое детей, ранены.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Война в Украине еще раз продемонстрировала, что Турция способна любой кризис обернуть себе на пользу и играть роль посредника там, где пасуют страны с менее гибкой внешней политикой. А Реджеп Тайип Эрдоган, который с 2003 года фактически единолично управляет страной, обеспечил себе и своей Партии справедливости и развития (ПСР) почти гарантированную победу на предстоящих в 2023 году президентских и парламентских выборах. Но на этот успех повлияло далеко не только российское вторжение в Украину и участие Турции в политических процессах вокруг него.
«Медуза» рассказывает, как турецкий президент за последние несколько лет стал самым изворотливым политиком и дипломатом Европы.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ включить ряд иностранных алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту в страну.
АКОРТ, в частности, просит разрешить ввоз в России в рамках параллельного импорта: шампанского Moet и Veuve Clicqout, крепких спиртных напитков Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bellʼs, William Lawsonʼs, Dewarʼs, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan, а также пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями сто семьдесят шестого дня войны в Украине и связанным с ней. Спасибо, что вы с нами.