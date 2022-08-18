Война Сто семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 августа читайте здесь.

Главные новости последних часов:

Харьков вечером 17 августа и утром 18 августа подвергся ракетным обстрелам. Под удары, в частности, попали два общежития, погибли 9 человек.

Минобороны РФ заявило, что власти Украины готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину.

Членам военного совета Черноморского флота РФ в Севастополе представлен новый командующий флотом, вице-адмирал Виктор Соколов. По данным СМИ, публично о назначении сообщать не будут.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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