Война Сто семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.

Главные новости последних часов:

Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам. Советник главы офиса президента Украины заявил о планах уничтожения Крымского моста.

Российская армия ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. А Украина не потеряла ни одного HIMARS, утверждает министр обороны.

В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу. В курс по истории добавили «рашизм».

С начала войны из России уехали уже более 20 тысяч евреев.

Группа Anacondaz из-за преследования властей вынужденно отменила все концерты в России в 2022 году.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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