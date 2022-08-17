Война Сто семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам. Советник главы офиса президента Украины заявил о планах уничтожения Крымского моста.
- Российская армия ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. А Украина не потеряла ни одного HIMARS, утверждает министр обороны.
- В Украине из школьной программы убрали русский язык и русскую литературу. В курс по истории добавили «рашизм».
- С начала войны из России уехали уже более 20 тысяч евреев.
- Группа Anacondaz из-за преследования властей вынужденно отменила все концерты в России в 2022 году.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
ФСБ отчиталась о задержании в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Как утверждает спецслужба, шестеро членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации были задержаны в Джанкое и Ялте.
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», — говорится в заявлении ФСБ.
Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и издание «Кавказ.Реалии» объявлены в России «иностранными агентами» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Пострадавшим от детонации снарядов в Джанкойском районе Крыма выплатят от десяти до 100 тысяч рублей компенсации
Спустя сутки после ЧП взрывы в воинской части на севере полуострова почти прекратились.
В Петербурге за «дискредитацию» армии оштрафовали на 30 тысяч рублей журналистку Викторию Арефьеву
Ей вменили административную статью якобы за проведение антивоенной акции во Всеволожске. Там в начале августа анонимные активисты установили 35 деревянных крестов с QR-кодами, которые вели на публикацию о похоронах российских солдат, погибших в Украине. Как считает Арефьева, полицейские не нашли организаторов, поэтому решили задержать ее — как единственную журналистку, которая освещала акцию.
ФБК попросил Францию и Швейцарию ввести санкции против бывшей жены Путина
Baza утверждает, что вчера в Курской области в приграничном районе взорвался «Камаз» Вооруженных сил РФ, предположительно, наехав на противотанковую мину. В результате погиб один военнослужащий, еще двое госпитализированы с ранениями.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Крыму
- 16 августа 2022 года как российские, так и украинские официальные лица признали, что под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, где также, вероятно, были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция. Российские СМИ также сообщали о дыме над авиабазой в центре полуострова.
- В Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.
- Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
«Важные истории» объявлены в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно. «Важные истории» также включены в реестр «нежелательных» организаций.
Около половины работающих в России авиадиспетчеров, или примерно 15 тысяч человек находятся сейчас в «частичном простое». Об этом в письме в Генпрокуратуру заявил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.
Профсоюз просит проверить подведомственную Минтрансу «Госкорпорацию по организации воздушного движения», заявляя, что там сокращают персонал и выводят сотрудников «из производственного процесса», вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.
После вторжения России в Украину и закрытия российского неба для самолетов западных стран, ситуация в госкорпорации ухудшилась. Стоимость аэронавигации для российских авиакомпаний в 10 раз ниже, чем для иностранных, а доходы от обслуживания российских перевозчиков покрывают не больше шестой части расходов госкорпорации, заявлял профсоюз в мае.
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме — запастись дровами, печками-буржуйками и электрочайниками
Глава «Агоры» Павел Чиков суммировал основные факты о преследовании российских музыкантов за антивоенную позицию.
«Эта кампания, очевидно, является частью военной цензуры, массово распространяющейся в России с начала военных действий. Музыканты вправе сопротивляться незаконным действиям властей, в том числе путем обращения в суды, пусть даже в нынешних российских реалиях это носит символический характер», — пишет правозащитник в своем телеграм-канале.
Группа Anacondaz, которой уже сорвали несколько концертов в России из-за антивоенной позиции, перенесла все свои выступления на следующий год.
Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. Мы делаем все, чтобы концерты состоялись.
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В самопровозглашенной ЛНР заявили об обстреле города Первомайск из реактивной системы залпового огня HIMARS. Сообщается об одном погибшем и трех раненых, в том числе четырехлетнем ребенке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Одесскую область атаковали в ночь на среду ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, сообщает оперативное командование «Юг».
В результате произошел пожар площадью более 600 квадратных метров на прибрежной базе отдыха и в частных домах рядом. Ранения получили четыре человека. Сейчас пожар уже ликвидирован.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Ни одна система залпового огня HIMARS в Украине не уничтожена, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников
«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с „Калашниковым“ ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать — ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — сказал глава Минобороны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Канцлер Германии заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира «на разумных условиях», заявил Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. По мнению канцлера, это не произойдет в обозримом будущем, но Западу все равно нужно вести прямые переговоры с Россией.
Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем.
Американский Институт изучения войны — о взрывах в Крыму
- Взрывы в поселке Майское 16 августа нанесли значительный ущерб российским ресурсам и в значительной степени нарушили логистику. Войска РФ использовали Джанкой как железнодорожный узел для доставки войск и оборудования в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, в том числе в Мелитополь. После взрывов российским властям пришлось приостановить пассажирское сообщение из России в Крым.
- Официально Киев не взял на себя ответственность за взрывы, но The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника приписала взрывы в Джанкойском районе «элитному украинскому воинскому подразделению, действовавшему в тылу врага». В Минобороны РФ объясняли взрывы «диверсией».
- Украинский удар по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательств Киева в отношении использования предоставленного Западом оружия только в пределах Украины, поскольку полуостров является суверенной украинской территорией. Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставленное США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это сделали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что позиции украинской армии по всей линии фронта обстреливаются российскими войсками по 700-800 раз в день. Таким образом, армия РФ ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов.
По словам военного, основные усилия россиян сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас складывается в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Больше всего от вражеских обстрелов страдают Николаев, Харьков, Марганец, Никополь и Березнеговатое, рассказал Залужный.
Советник главы офиса президента Украины заявил о планах уничтожения Крымского моста
В интервью британской The Guardian Михаил Подоляк предупредил, что в ближайшие два-три месяца в Крыму могут произойти новые атаки, подобные недавним взрывам на военных складах и аэродроме.
Он также дал понять, что Киев рассматривает Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, как законную военную цель. «Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил он.
Чтобы постепенно отказаться от поставок российского газа, в европейских странах стараются использовать разные подходы, в том числе снижение температуры воздуха в домах зимой до 18 °С. А летом — ограничение использования кондиционеров, что, в свою очередь, естественным образом повлечет за собой повышение температуры в домах. Примерно те же цели ставились на 2030 год и в недавнем докладе Международного энергетического агентства для того, чтобы не допустить критического развития глобального потепления.
Госдепартамент США требовал присвоить алмазам, добытым в России, статус «конфликтных» из-за российского вторжения в Украину, пишет The New York Times.
Согласно определению ООН, «конфликтными», или «кровавыми», считаются алмазы, которые добыли в районах военных конфликтов и используют для финансирования повстанцев, выступающих против законных правительств. Понятие «конфликтных» алмазов ввели из-за гражданских войн в африканских странах.
«Доходы добычи алмазов приносят пользу тому же государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — утверждал Госдеп. Однако предложение США не получило единогласной поддержки.
Краматорск, 16 августа
Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам
Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны:
Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.
Поставки телефонов в Россию упали на треть
В первом полугодии 2022 года в Россию поставили 9,9 миллиона мобильных телефонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года.
Как сообщается в отчете аналитического центра GS Group, сильнее всего сократились поставки недорогих телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей, которые упали на 56%, до 2,7 миллиона штук. Поставки телефонов среднего ценового сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 миллиона штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38%, до 1,6 миллиона штук.