Грузинские неправительственные организации потребовали ввести визовый режим для россиян

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Около 20 влиятельных неправительственных организаций (НПО) Грузии подписали совместное заявление к властям страны с требованием немедленно ввести визовый режим для россиян. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Новости-Грузия».

«Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны», — приводит слова заявления грузинское информагенство.

Авторы заявления обращают внимание, что в период с января по июль 2022 года число приезжающих в Грузию россиян значительно увеличилось. Также они отмечают, что с февраля в стране было зарегистрировано более шести тысяч российских компаний, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. По мнению НПО, эти данные показывают, что россияне используют Грузию «для смягчения эффекта от международных санкций против Российской Федерации».

Помимо этого, в заявлении сказано, что Россия может использовать пребывание в Грузии большого числа своих граждан «для оккупации остальной территории Грузии под предлогом защиты россиян», пишет «Коммерсант».

При этом НПО подчеркивают, что ограничение в правах граждан оккупирующей или враждебной страны является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека.

В начале августа с требованием о введении визового режима для россиян и белорусов выступила оппозиционная грузинская партия «Лело». Тогда же на портале Manifest.ge появилась петиция к правительству страны с аналогичным требованием. Петицию подписало более 20 тысяч человек.

Медиа-платформа JAMnews пишет, что в период с марта по июнь 2022 года в Грузию въехало почти 300 тысяч россиян, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом издание отмечает, что значительное количество путешественников, въехавших в Грузию, так и не покинули страну.

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