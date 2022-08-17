В Харькове под обстрел попало общежитие. Погибли шесть человек
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Российские военные нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в районе Салтовка в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
После обстрела начался пожар. Синегубов сообщил, что здание полностью разрушено. По его данным, в результате удара погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.
Мэр города Игорь Терехов, в свою очередь, сообщил о шести погибших и 13 раненых. «Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, это настоящий фашизм», — сказал он.
Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в здании, попавшем под обстрел, находилось общежитие. Он назвал произошедшее «подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора».
По данным харьковских властей, в общежитии проживали более 30 человек, в их числе были пенсионеры и дети.
Российское Минобороны удар не комментировало.