МИД Украины пожаловался на «российскую пропаганду» в материалах Deutsche Welle. В России сайт агентства заблокирован за «лживую информацию» о войне

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Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опубликовал пост в , в котором призвал власти Германии отреагировать на «нарративы российской пропаганды», публикуемые русской службой .

«В данный момент нам непонятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины. Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», — написал представитель МИДа.

В пример Николенко привел несколько фраз, опубликованных немецким изданием: «признать Украину террористическим государством», «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина» и слова, что «Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун», которые издание сопроводило фотографией президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской.

Две из этих фраз были опубликованы с припиской, что «комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом», а одна новость была опубликована в контексте предложенного российской партией «Справедливая Россия» законопроекта, устанавливающего порядок признания иностранных государств «террористическими» или «спонсорами терроризма».

Deutsche Welle сообщила о закрытии своего бюро в Москве в начале февраля. Это произошло на следующий день после того, как МИД РФ объявил о «первом этапе ответных мер» на запрет вещания телеканала RT в Германии.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Чуть позже DW анонсировало переезд московского бюро в Латвию.

В конце марта Минюст РФ внес Deutsche Wellе в реестр СМИ — «иностранных агентов». В начале июля DW возобновила радиовещание на русском языке.

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