Москва прекратит работу Deutsche Welle в России в ответ на запрет вещания RT DE в Германии

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Министерство иностранных дел России объявило о «первом этапе ответных мер» на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Москва прекратит спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) на территории России, отзовет аккредитации сотрудников российского бюро DW и закроет корреспондентский пункт DW в России.

Также российские «компетентные органы» рассмотрят вопрос об объявлении DW СМИ — «иностранным агентом».

Кроме того, в России сформируют список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению работы RT DE. Этот список не будет опубликован. Людям из него запретят въезд в Россию.

«Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована», — заявил российский МИД.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии постановила прекратить спутниковое и иное вещание канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал лицензию. Главред RT Маргарита Симоньян ответила, что у RT DE есть «все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы».

После решения немецкого регулятора МИД России заявил, что «российские озабоченности демонстративно проигнорированы» и что Москва переходит к ответным мерам в отношении немецких СМИ, аккредитованных в России.

Также МИД пообещал ответные меры против «интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ». Какие это посредники, не уточнялось. Вероятно, речь шла про YouTube, который в 2021 году навсегда удалил несколько аккаунтов, связанных с RT DE.

На прошлой неделе источники «Коммерсанта» и ТАСС заявили, что российские меры, подготовленные в ответ на помехи работе RT DE, включают не только запрет в отношении Deutsche Welle, но также ограничение на рекламу немецких компаний в российских онлайн-СМИ и «жесткие штрафные санкции» против YouTube.

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