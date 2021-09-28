YouTube заблокировал канал немецкой редакции RT. Маргарита Симоньян потребовала в ответ запретить в России Deutsche Welle

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Администрация YouTube заблокировала канал RT DE — канал немецкой редакции RT (Russia Today). Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян заявила, что канал заблокирован без возможности восстановления, однако причин блокировки не пояснила. Произошедшее она назвала «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия», не уточнив, какое отношение власти Германии имеют к администрации YouTube.

Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать.

При попытке зайти на канал RT DE появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Обновлено YouTube удалил канал RT DE из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Google. «RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», — уточнили в Google.

27 сентября YouTube запретил контент, который ставит под сомнение результаты выборов в Германии путем «ложных утверждений о масштабных фальсификациях». Связана ли с этим блокировка канала RT DE, неясно.

После требования к американской редакции RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в США в России в качестве «ответной меры» приняли законодательство о «СМИ — иностранных агентах».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой